„Lehet, hogy kirúgnak..." - Dárdai Pál bevallotta, a kiesés ellen küzdenek Újpesten

Dárdai Pál márciusig az újpesti felnőtt csapatnál elvégzendő munka alapjait szeretné lefektetni, az utánpótlás átalakításával csak azt követően tud foglalkozni. A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya az M4 Sport podcast adásában, a Sportemberek Extrában kiemelte, három plusz kétéves szerződést írt alá, és az első lépés, hogy idén ne essenek ki a lila-fehérek.

Dárdai Pál nehéz munkába kezdett Újpesten Fotó: Czinege Melinda

Korábban is elmondtam, nem árulok zsákbamacskát, a legfontosabb, hogy az idén ne essünk ki az NB I-ből. A hangzatos, a valóságot nélkülöző kijelentések csak rövid távon működhetnek. Jövőre a harmadik és hatodik, a harmadik évre pedig az első három hely valamelyikének megszerzése lehet elérhető. Az eredményeket csak olyan szakmai stábbal lehet elérni, amelynek tagjai valóban élnek-halnak a futballért vagy az Újpestért. Ezért esett a választásom mások mellett Egressy Gábor tanácsadóra és Szélesi Zoltán vezetőedzőre, illetve a másodedző Admir Hamzagicra, aki Berlinben nyolc és fél éven keresztül dolgozott velem. Az öltözőnek is rendben kell lennie. Nálam nincs szájhúzogatás, vállvonogatás, mert aki toxikus, annak nincs helye az öltözőben. Itt senki sem akkora sztár, hogy húzogassa a száját

- fogalmazott Dárdai Pál sportigazgató.

Dárdai Pál a kirúgásról beszélt

Hozzátette, az Újpest egy komoly klub, amely "jelenleg kórházban van, lélegeztetőgépre téve, de hamarosan elkezdheti a rehabilitációt, aztán ha újra megtanult járni, akkor futni is fog, és megint futballozni."

"Sajnos a magyar futball még messze van a valódi profi szinttől, de ezt most bevállaltam. Lehet, hogy kirúgnak, de van egy elképzelésem, és ebből nem engedek. Az idény végére szeretném tudni, milyen játékosokat igazolunk a nyáron" - tette hozzá az 49 éves szakember.