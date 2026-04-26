Dermedt csend lett az NB I-es stadionban, azonnal orvosért kiáltottak

Megfagyott a levegő a Kisvárda és a Diósgyőr mérkőzésén. Demeter Milánt mentő vitte kórházba.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.04.26. 14:45
Horrorsérülés árnyékolta be a szombati Kisvárda–DVTK NB I-es mérkőzést. Mint ismert, a miskolciak 2-1-re megnyerték a találkozót, örömre azonban nincs okuk. Egyrészt már biztosan kiestek az élvonalból, másrészt fiatal játékosukat, Demeter Milánt mentő szállította kórházba.

Az első félidő végén dermedt csend lett a stadionban, miután egy labdáért folyó küzdelem során Demeter Milán és Bogdan Melnyk csúnyán összefejeltek és elterültek a földön. Mindenki azonnal az orvosi személyzetért kiáltott, és bár a kisvárdai játékos hamar jobban lett, a fiatal miskolcit hosszú ideig ápolták a pályán, majd hordágyon vitték le a pályáról és azonnal kórházba szállítottak – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Demeter Milán agyrázkódást szenvedett

Takács Péter a DVTK megbízott edzője a lefújás után úgy fogalmazott, Demeter Milán „magánál van, de nem tudja, hogy hol”.

Az esetet követően kórházba szállították Demeter Milánt, ahol megállapították, hogy a bal felső állkapocscsontja eltört, illetve enyhe agyrázkódást szenvedett. A kisvárdai kórházból hazaengedték, hétfőn újabb vizsgálatok várnak rá, és annak eredményének ismeretében lehet megmondani, hogy mikor állhat legközelebb a szakmai stáb rendelkezésére.

– ezt pedig már a Diósgyőr csapatorvosa, dr. Csákányi István mondta a 21 éves játékos állapotáról.


 

 

