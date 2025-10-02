Kihagyott büntető és horrorsérülés Genkben: Drámai körülmények közt nyert a Fradi

Három helyen változtatott kezdőcsapatán Robbie Keane vezetőedző a múlt heti Plzen elleni találkozóhoz képest a csütörtök esti Genk-FTC Európa-liga mérkőzésre. A piros lap miatt eltiltott Makreckist a középpályán Cadu helyettesítette, de Levi és Joseph is az első perctől kezdve ott volt a pályán Belgiumban.

Genk-FTC Fotó: Szigetváry Zsolt

A mérkőzés első helyzete a hazaiak előtt adódott. Egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után El Uahdi próbálkozott a 3. percben, de Dibusz Dénes védeni tudott. Öt perccel később ismét a Fradi kapuja előtt alakult ki veszély, de Oh nem tudta kapura tenni a beívelt labdát. Az első vendég lehetőségre a 17. percig kellett várni, de Levi a tizenhatoson belülről a kapu mellé lőtt. Fél óra elteltével ismét El Uahdi lőtt, de a Ferencváros kapusa ezúttal is védeni tudott. A 37. percben a másik oldalon Keita próbálkozott a büntetőterületen kívülről, de lövése elkerülte a hazaiak kapuját. Három perccel az első félidő vége előtt Joseph használta ki a sebességét a genki védőkkel szemben, életerős lövését azonban védte a belgák kapusa. A 44. percben azonban már Van Crombrugge is tehetetlen volt, Levi beadásából Varga Barnabás fejelte a hálóba labdát, megszerezve ezzel a vezetést a Ferencvárosnak.

Levi beadásából Varga Barnabás fejelte a hálóba labdát, megszerezve ezzel a vezetést a Ferencvárosnak Fotó: Szigetváry Zsolt

Varga a gólja után büntetőt hibázott Genk-FTC meccsen

A második félidő legelején meg is duplázhatta volna előnyét a Fradi. A 47. percben egy védőn megpattanó beadásra Joseph csapott le, a genki kapus viszont elhúzta a lábát, a játékvezető azonnal büntetőt ítélt. Varga állt oda a labda mögé, Van Crombrugge azonban kivédte a tizenegyest. Az 54. percben a belgák előtt adódott komoly lehetőség, de Steuckers távoli lövése a kapufáról kifelé pattant. Fél órával a vége előtt Keita próbálkozott egy kényszerítő után, de lövését védte a genki kapus. Majd az ellentámadásból Ito került helyzetbe a másik oldalon, de Dibusz is hárítani tudott. Negyedórával a vége előtt sajnálatos dolog történt a pályán, Gartenmann buktatta El Uahdit, aki olyan rosszul ért földet, hogy súlyos vállsérülést szenvedett. Azonnal orvost hívtak hozzá, a pályát is csak hordágyon tudta elhagyni.

Több gól már nem született a találkozón, így a Fradi megszerezte első győzelmét az Európa-liga alapszakaszában, és két mérkőzésen négy pontot szerezve továbbra is veretlen a sorozatban.