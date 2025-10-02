Lenézik a Fradit? Belgiumban már tudják, így verhetőek a magyarok

A cseh Viktoria Plzen elleni végletekig kiélezett, izgalmakkal teli döntetlent követően Belgiumban folytatja Európa-liga menetelését a Ferencváros. A magyar rekordbajnokra nem ismeretlen rivális vár: a Fradi 2023-ban már összemérte erejét a Genkkel a Konferencia-liga csoportkörében, ahol mind a hazai, mind az idegenbeli összecsapás döntetlennel zárult. A belgák vezetőedzője, Thorsten Fink magabiztosan nyilatkozott a Genk-Fradi mérkőzést megelőzően. Véleménye szerint csapata dominálni fogja a játékot, ugyanakkor van egy tényező, amely komoly aggodalommal tölti el.

Mentálisan és fizikálisan is megterhelő lesz a Genk-Fradi meccs Belgiumban Fotó: Kovacs Peter

A hazaiak uralják a Genk-Fradi meccset ?

A hazaiak trénere egyértelműen fölényes labdabirtoklásra számít:

Arra számítok, hogy nagyon sokat fogjuk birtokolni a labdát. A Ferencváros két csatárral játszik, és általában az 5-3-2-es felállást preferálják. Számos olyan játékosuk van, akik veszélyes beadásokkal juttatják a labdát a kapunk közelébe, a támadóik pedig ezekre remekül érkeznek.

Fink szavai nem alaptalanok: a Genk az elmúlt mérkőzéseken rendre fölényben futballozott labdabirtoklás terén, még akkor is, ha más statisztikai mutatókban olykor elmaradt az elvárttól. Ugyanakkor ez a fölény nem mindig párosul hatékony helyzetkialakítással – gyakran nem tudják gólra váltani mezőnyfölényüket.

Mindezek tükrében a Ferencvárosnak mentálisan is fel kell készülnie arra a játékképre, amelyben a Genk hosszabb periódusokban járatja a labdát a középpályán és a tizenhatos előterében. A Fradi számára kulcsfontosságú lehet a fegyelmezett védekezés és a gyors kontrák hatékony kihasználása.

A Genk–Ferencváros találkozót október 2-án, csütörtökön 21:00-kor (TV: M4 Sport) rendezik. A belga csapat eddig hibátlan mérleggel áll a csoportban, míg a Fradi hazai pályán értékes döntetlent ért el a Plzen ellen.

A Fradi az Európa-ligában menetrend, keret, pénzdíj