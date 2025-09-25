Drámai kezdés, óriásit mentett a Fradi az Európa-ligában

Február után játszott újra egymással a Ferencváros és cseh ellenfele. Télen az Európa-liga rájátszásában a Fradi-Plzen meccsen idehaza 1-0-ra nyert a magyar csapat, a visszavágón a csehek 3-0-s sikerrel jutottak a nyolcaddöntőbe. Most a sima 1-0-s siker három pontot érhetett volna az El főtábláján.

Makreckist (balra) az első félidőben kiállította a Fradi-Plzen meccs bírója Fotó: Tumbász Hédi

A Ferencváros kezdőcsapatában öt magyar válogatott játékos volt, a csatársorban Varga Barnabás mellett Gruber Zsombor próbált rohamozni.

Az első félidőben minden a legrosszabbul alakult a Fradi számára. A csehek jobban játszottak, Rafiu Durosinmi góljával a vezetést is megszerezték. Mindeközben a Ferencváros játékosai a kaput sem találták el, Cebrail Makreckist pedig a 38. percben két sárga lapja után kiállította a játékvezető.

Jól jöttek a cserék a Fradi-Plzen meccsen

Robbie Keane vezetőedző a szünetben kettőt cserélt. Gruber Zsombor és Naby Keita helyett jött Cadu és Gavriel Kanikovszki. A folytatásban bátrabban is játszott a Ferencváros, végre voltak helyzetek is, s a zöld-fehérek emberhátrányban is veszélyesek voltak. Amikor mindenki elkönyvelte a vereséget, akkor Alekszandar Pesics a 94. percben egyenlített.

Robbie Keane együttese a következő körben, október 2-án csütörtökön a belga Genk otthonában játszik.