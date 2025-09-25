RETRO RÁDIÓ

Drámai kezdés, óriásit mentett a Fradi az Európa-ligában

Egy bekapott gól és egy kiállítás majdnem mindent eldöntött az első 45 percben. A Fradi-Plzen meccsen a hazaiak a 94. percben egyenlítettek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.25.
Módosítva: 2025.09.25.
Fradi Európa-liga Plzen

Február után játszott újra egymással a Ferencváros és cseh ellenfele. Télen az Európa-liga rájátszásában a Fradi-Plzen meccsen idehaza 1-0-ra nyert a magyar csapat, a visszavágón a csehek 3-0-s sikerrel jutottak a nyolcaddöntőbe. Most a sima 1-0-s siker három pontot érhetett volna az El főtábláján.

Makreckist (balra) az első félidőben kiállította a Fradi-Plzen meccs bírója
Makreckist (balra) az első félidőben kiállította a Fradi-Plzen meccs bírója Fotó: Tumbász Hédi

A Ferencváros kezdőcsapatában öt magyar válogatott játékos volt, a csatársorban Varga Barnabás mellett Gruber Zsombor próbált rohamozni.

Az első félidőben minden a legrosszabbul alakult a Fradi számára. A csehek jobban játszottak, Rafiu Durosinmi góljával a vezetést is megszerezték. Mindeközben a Ferencváros játékosai a kaput sem találták el, Cebrail Makreckist pedig a 38. percben két sárga lapja után kiállította a játékvezető.

Jól jöttek a cserék a Fradi-Plzen meccsen

Robbie Keane vezetőedző a szünetben kettőt cserélt. Gruber Zsombor és Naby Keita helyett jött Cadu és Gavriel Kanikovszki. A folytatásban bátrabban is játszott a Ferencváros, végre voltak helyzetek is, s a zöld-fehérek emberhátrányban is veszélyesek voltak. Amikor mindenki elkönyvelte a vereséget, akkor Alekszandar Pesics a 94. percben egyenlített.

Robbie Keane együttese a következő körben, október 2-án csütörtökön a belga Genk otthonában játszik.

A Fradi az Európa-ligában

menetrend, keret, pénzdíj

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu