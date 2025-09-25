RETRO RÁDIÓ

Túllőttek a célon a Fradi játékosai, Robbie Keane órákkal a meccs előtt kiteszi őket a csapatból?

Változtatnia kell a csapaton. Ezzel ijesztett rá játékosaira Robbie Keane vezetőedző az FTC–Plzen Európa-liga-meccs előtt.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.09.25. 14:45
Fradi európa-liga Plzen

Több játékosára is ráijeszett a csütörtök esti FTC–Plzen Európa-liga-mérkőzés (21.00, tv: M4 Sport) előtt Robbie Keane vezetőedző, amikor azt mondta, hogy változtatnia kell a csapatán. Bár az ír szakember fejében majdnem 100 százalékig összeállt a kezdő tizenegy, az edzésen történtek miatt mégis meggondolhatja magát?

FTC-Plzen: Robbie Keane
Több játékosára is viccesen ráijeszett az FTC–Plzen Európa-liga-mérkőzés előtt Robbie Keane vezetőedző Fotó: fradi.hu

FTC–Plzen: Változás a hazai kezdőben?

A Ferencváros edzője a várható kezdőcsapatot firtató kérdésre ugyan nem válaszolt az összecsapás előtti sajtótájékoztatón, de annyit elárult, hogy már majdnem 100 százalékig biztos abban, melyik 11 futballistát fogja pályára küldeni a Groupama Arénában. A mérkőzést megelőző egyik edzésen azonban olyan dolog történt, amely után Robbie Keane viccesen ráijesztett a játékosaira, akik túllőttek a célon.

A csapat tréningjein egyre többször kerül elő egy bizonyos zöld-fehér, virágmintás ing, amelyet valakinek – egyfajta szívatásként – mindig fel kell vennie, és abban kell folytatnia az edzést. A Plzen elleni meccs előtti edzésen a „zöldek” választották ki, ezúttal kire kerüljön az ing.

Pár játékos nem fog játszani a hétvégén, az biztos...

– így vette elő a ruhadarabot Robbie Keane egyik segítője, Phill Hudson. Majd közölte, a játékosok úgy döntöttek, ezúttal az ír szakembernek kell magára öltenie az inget. A döntést hallva mindenki nevetésben tört ki. A Fradi vezetőedzője is jót mosolygott az egészen, de próbálta átpasszolni a feladatot valamelyik játékosára.

Változtatnom kell a holnapi csapaton

– ijesztett rá játékosaira viccesen Robbie Keane, aki végül nem vette fel magára az inget.

A Fradi az Európa-ligában

menetrend, keret, pénzdíj

 

 

