Újra nagyot ugrana a Fradi az El-ben, minden egy helyen a következő hónapokról

Sorozatban hetedszer játszik főtáblán a Ferencváros focicsapata Európában. Csütörtökön kezd a Fradi az El-ben, minimum nyolc meccs vár Robbie Keane együttesére.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.25. 09:00
Fradi Európa-liga meccs

Csütörtökön a Ferencváros-Plzen meccsel megkezdi a magyar bajnok a főtáblát a nemzetközi kupában. A zöld-fehérek sorozatban hetedszer játszanak valamelyik európai kupasorozat alapszakaszában, s az utóbbi három évben már a tavaszi folytatást is elérte az FTC. Idén nagy kihívás előtt áll a Fradi az El-ben: a gárda végre párharcot szeretne nyerni az egyenes kieséses szakaszban.

Készen áll a harcra a Fradi az El-ben
Készen áll a harcra a Fradi az El-ben Fotó: Tumbász Hédi

Robbie Keane együttesére legalább nyolc meccs vár a kupában. A 36 csapatos főtábláról a zárás után a legjobb nyolc azonnal a nyolcaddöntőbe kerül, a 9.és a 24. hely közötti csapatok pedig kétmeccses párharcot játszanak a legjobb 16 közé jutásért. A magyar futballban 40 éve fordult elő legutóbb, hogy bármelyik csapatunk kupapárharcot nyerjen a tavaszi szakaszban. Akkor a Videoton az UEFA-kupában egészen a döntőig menetelt.

A Fradi meccsei a főtáblán

A Ferencváros négy találkozót játszik idehaza, négyet pedig idegenben.

2025. szeptember 25.: FTC-Plzen, 21.00
2025. október 2.: Genk-FTC, 21.00
2025. október 23.: Salzburg-FTC 18.45
2025. november 6.,: FTC-Ludogorec 21.00
2025. november 27.: Fenerbahce-FTC 18.45
2025. december 11.: FTC-Rangers 18.45
2026. január 22.: FTC-Panathinaikosz 21.00
2026. január 29.: Nottingham-FTC

Velük harcol a Fradi az El-ben

A Ferencváros szeptemberben adta le keretét az Európa-liga főtáblájára. Mezőnyjátékost csak a kör végéig lehet cserélni. Kapust csak sérülés esetén, akkor viszont a lecserélt játékos minimum 30 napig nem nevezhető be újra a meccsekre.

A Fradi keretea El-ben

Már most milliárdos a Fradi

Európa-liga pénzdíjai 
Főtábla: 8,6 millió euró (3,4 milliárd forint)
Győztes meccs a főtáblán: 450 ezer euró (178 millió forint)
Döntetlen a főtáblán: 150 ezer euró (59 millió forint)

 

A Fradi eredményei a főtáblákon


2019/2020: Európa-liga, harmadik hely a csoportban
2020/2021: Bajnokok Ligája, negyedik hely a csoportban
2021/2022. Európa-liga, negyedik hely a csoportban
2022/2022: Európa-liga, csoportgyőzelem, búcsú a nyolcaddöntőben
2023/2024: Konferencialiga, második hely a csoportban, majd vereség a nyolcaddöntőért vívott harcban
2024/2025: Európa-liga, továbbjutás a főtábláról, majd vereség a nyolcaddöntőért vívott harcban

 

 

