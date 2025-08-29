„Nem lesz gond a továbbjutás” – Nem félti a Fradit az EL-ben a klublegenda

A legerősebb ellenfelek közül a Ferencváros a skót Rangersszel és az osztrák Salzburggal is találkozik a labdarúgó Európa-liga főtábláján. A zöld-fehérek korábbi kapusa, az 1995-ös Bajnokok Ligája-menetelés egyik hőse, Hajdu Attila nem félti a csapatot.

Tóth Alex (fekve) és társai az Európa-liga főtábláján folytatják (Fotó: Hegedüs Róbert)

Hazai mérkőzések: Rangers FC (skót), Viktoria Plzen (cseh), PFC Ludogorec (bolgár), Panathinaikosz (görög) Idegenbeli mérkőzések: Red Bull Salzburg (osztrák), Fenerbahce (török), Nottingham Forest (angol), KRC Genk (belga)

Nem reménytelen küldetés. Persze ennél kedvezőbb sorsolást is el tudtam volna képzelni. Ugyan valamennyi ellenfél erős csapat, de az Európa Liga nem a Szabad Föld Kupa, ezen szakaszában már aligha lehet könnyű ellenfelekről beszélni. Pikáns lesz a Ludogorecet újra Budapesten látni, igazi focicsemegének ígérkezik. De minden meccs más, és itthon valamennyi ellenfél verhető. Amennyiben idegenből tudunk pontokat elcsempészni, ha nem is lesz dalos menet, mégsem lesz akkora gond a továbbjutás. Úgyhogy nem lehetetlen a küldetés, még akkor sem, ha nagyot kell harcolni érte

– fogalmazott a Metropolnak az egykori 10-szeres válogatott kapus.

A csoportkör szeptember 24-én rajtol, a további játéknapok: október 2. és 23., november 6. és 27., december 11., valamint január 22. és 29. A mérkőzéseket csütörtökönként három idősávban – 16.30, 18.45, 21.00 – rendezik, kivéve az utolsó játéknapon, amikor minden összecsapás 21.00-kor kezdődik. Az első nyolc közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 együttes kiesik.