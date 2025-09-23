RETRO RÁDIÓ

Jön az ősz első kupacsatája: telt házban és a csatárokban bízik a Fradi legendája

A héten megkezdi főtáblás szereplését a Ferencváros az Európa-ligában. A Fradi–Plzen csata előtt a zöld-fehérek KEK-döntős kiválósága, Rab Tibor mondta el a véleményét.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.09.23. 14:45
Módosítva: 2025.09.23. 16:09
Fradi Rab Tibor Plzen

Sorozatban hetedszer játszik valamelyik európai kupasorozat főtábláján a Ferencváros együttese. A zöld-fehérek 2019 óta egyedüli magyar gárdaként tagjai az őszi csatáknak. Csütörtökön a Fradi-Plzen összecsapással (21:00, Tv: M4 Sport) veszi kezdetét az idei kaland. A magyar bajnok és a cseh csapat februárban a nyolcaddöntőért játszott egymással, akkor a hazai 1-0-s siker után a Ferencváros 3-0-ra kapott ki idegenben.

Varga Barnabás és Gruber Zsombor formájától a Fradi-Plzen meccsen is sok függ
Varga Barnabás és Gruber Zsombor (középen) formájától a Fradi-Plzen meccsen is sok függ Fotó: Kovács Péter

A gárda korábbi játékosa, Rab Tibor is érdeklődve várja a nemzetközi meccset, igaz, a legutóbbi bajnoki, a DVTK elleni 2-2 után nem volt elégedett.

Elképzelhető, hogy túl sok a rotálás, s az állandó összeállításbeli változtatgatás a csapatteljesítmény rovására megy. A miskolciak ellen Robbie Keane edző azt a kezdőcsapatot küldte pályára, amelyik keveset játszik együtt, aztán kényszerből, o-2-es állásnál cserélt négyet… Persze, van azért kivétel, hiszen Varga Barnabás kihagyhatatlan, s egyre inkább látszik, hogy Gruber Zsombor is sokat ér. A két csatárra nagy szükség lesz a Plzen ellen

 – nyilatkozta Rab a Metropolnak az Európa-liga főtáblájának nyitánya előtt.

 

Telt ház lehet a Fradi-Plzen meccsen

Rab Tibor a csatárok mellett a védő Makreckissel elégedett.

Nálam Cebrail Makreckis az egyetlen, akinek mindig helye lenne a védősorban. A középpályássor is nehezen áll össze, amiért újra csak a rotálás káros gyakorlata tehető felelőssé. Remélem, azért csütörtökön este telt ház buzdítja a Fradit

– tette hozzá a zöld-fehérekkel 1975-ben Kupagyőztesek Európa Kupája-ezüstérmet szerző hússzoros exválogatottunk, aki szerepelt az 1982-es spanyolországi világbajnokságon is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu