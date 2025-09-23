Jön az ősz első kupacsatája: telt házban és a csatárokban bízik a Fradi legendája

Sorozatban hetedszer játszik valamelyik európai kupasorozat főtábláján a Ferencváros együttese. A zöld-fehérek 2019 óta egyedüli magyar gárdaként tagjai az őszi csatáknak. Csütörtökön a Fradi-Plzen összecsapással (21:00, Tv: M4 Sport) veszi kezdetét az idei kaland. A magyar bajnok és a cseh csapat februárban a nyolcaddöntőért játszott egymással, akkor a hazai 1-0-s siker után a Ferencváros 3-0-ra kapott ki idegenben.

Varga Barnabás és Gruber Zsombor (középen) formájától a Fradi-Plze n meccsen is sok függ Fotó: Kovács Péter

A gárda korábbi játékosa, Rab Tibor is érdeklődve várja a nemzetközi meccset, igaz, a legutóbbi bajnoki, a DVTK elleni 2-2 után nem volt elégedett.

Elképzelhető, hogy túl sok a rotálás, s az állandó összeállításbeli változtatgatás a csapatteljesítmény rovására megy. A miskolciak ellen Robbie Keane edző azt a kezdőcsapatot küldte pályára, amelyik keveset játszik együtt, aztán kényszerből, o-2-es állásnál cserélt négyet… Persze, van azért kivétel, hiszen Varga Barnabás kihagyhatatlan, s egyre inkább látszik, hogy Gruber Zsombor is sokat ér. A két csatárra nagy szükség lesz a Plzen ellen

– nyilatkozta Rab a Metropolnak az Európa-liga főtáblájának nyitánya előtt.

Telt ház lehet a Fradi-Plze n meccsen

Rab Tibor a csatárok mellett a védő Makreckissel elégedett.

Nálam Cebrail Makreckis az egyetlen, akinek mindig helye lenne a védősorban. A középpályássor is nehezen áll össze, amiért újra csak a rotálás káros gyakorlata tehető felelőssé. Remélem, azért csütörtökön este telt ház buzdítja a Fradit

– tette hozzá a zöld-fehérekkel 1975-ben Kupagyőztesek Európa Kupája-ezüstérmet szerző hússzoros exválogatottunk, aki szerepelt az 1982-es spanyolországi világbajnokságon is.