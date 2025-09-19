RETRO RÁDIÓ

Félbe kellett szakítani az FTC-Diósgyőr meccset, majd jött a dráma

A játékvezető percekig nem engedte folytatódni a meccset. Drámai végjáték a FTC-Diósgyőr bajnokin.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.09.19. 22:05
FTC Diósgyőri FC NB I

A címvédő Ferencváros és a DVTK mérkőzésével kezdődött meg péntek este az NB I hetedik fordulója. Mint ismert, a zöld-fehérek jövő héten kezdik el szereplésüket az Európa-liga főtábláján, csütörtökön a cseh Plzen látogat majd a Groupama Arénába, előtte azonban Robbie Keane vezetőedző csapatának még az FTC-Diósgyőr bajnokin kellett pályára lépnie.

FTC-Diósgyőr bajnoki a Groupama Arénában
Vörös füstbe borult a Groupama Aréna, a játékvezető percekig nem engedte folytatódni a játékot a FTC-Diósgyőr bajnokin Fotó: Mediworks

A mérkőzés első helyzete a Fradi előtt adódott a kilencedik percben, ám Gartenmann fejesét Sentic bravúrosan tolta a felső lécre. A másik oldalon 18 percet kellett várni a DVTK első lehetőségére, sőt, egy beadást követően Tamás Márk a kapuba is lőtt, de les miatt nem adták meg a gólt. Hat perccel később Varga Barnabás került helyzetbe, azonban Sentic megint nagyot védett, ezúttal lábbal. Ami az egyik oldalon kimaradt, a másik oldalon bement, és a 32. percben már szabályos találatot szerzett a Diósgyőr. Acolatse középre tett labdáját Babos Bence passzolta Dibusz Dénes kapujába, megszerezve ezzel a vezetést a DVTK-nak. A 42. percben megszülethetett volna a második vendég gól, ám Vallejo fejesét az FTC kapusa nagy bravúrral védte. Öt perccel később viszont már Dibusz is tehetetlen volt, Acolatse hagyta faképnél a védőket és tolta el a labdát a kapus mellett is, majd lőtt a hálóba. A csapatok így 2-0-ás diósgyőri vezetéssel vonulhattak az öltözőbe.

A második félidő ugyan elkezdődött, hamar meg is állt a játék. Az 50. percben a diósgyőri szurkolók pirotechnikai eszközei miatt vörös füstbe borult a Groupama Aréna, Bogár Gergő játékvezető pedig nem engedte folytatódni a játékot addig, amíg a látási viszonyok nem voltak megfelelőek a pályán. A meccs több percig szünetelt.

10 perccel azután, hogy újraindult a játék, Gruber Zsombor szépített a Fradinak. A csereként beállt fiatal játékos a büntetőterületen kívülről lőtte ki a kapu bal alsó sarkát. 

GRUBER Zsombor
Gruber Zsombor drámai végjátékban egyenlített a Fradinak Fotó: Szigetváry Zsolt

A 77. percben ki is egyenlíthetett volna a hazai csapat, Pesics azonban lesről fejelt a kapuba, így a találatát érvénytelenítették. Mivel a második félidő elején sokáig állt a játék, a játékvezető nyolc percet hosszabbított, és jött is a dráma. A 91. percben Gruber egyenlített, lövése a kapufáról pattant a hálóba.

 

 

 

 

 

 

