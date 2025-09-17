„Nagyon számítok Lisztes Krisztiánra" - a Fradi legendája így várja az EL-meccseket

Továbbra is vírusfertőzéséből lábadozik a Ferencváros korábbi hatszoros válogatott labdarúgója. Mucha József jelenleg barátnője Pécsen lévő családi házában rekreálódik, ahol a Metropol kérésére elemezte a Fradi El-főtáblájának esélyeit.

Fotó: Szabó Miklós

Nagyon számítok ifjabb Lisztes Krisztián játékára. Korábban azt javasoltam, hogy hozzák haza kölcsönbe az Eintracht Franfurttől, ez megtörtént, és amennyiben olyan odaadással készül, mint egykoron az édesapja tette, hasznára lesz a csapatnak

– nyilatkozta Mucha, majd meccsről meccsre sorolta tippjeit.

1. Szeptember 25., 21.00: Viktoria Plzen (otthon)

„Februárban kiestünk a Viktoria ellen az Európa-ligában, máris itt az esély a visszavágásra.”

2. Október 2., 21.00: KRC Genk (idegenben)

„A döntetlen valószínűsíthető.”

3. Október 23., 18.45: FC Salzburg (i)

„Kemény dió, megeshet, hogy kikapunk.”

4. November 6., 21.00: PFC Ludogorec (o)

„Az idei BL-sorozatban 3-0-ra nyertünk, ebből kiindulva a három ponttal számolok.”

5. November 27., 18.45: Fenerbahce SK (i)

„Kérdés, a törökök José Mourinho edzőjük menesztését követően rendezték-e már soraikat. A döntetlen jó eredménynek számítana.”

6. December 11., 18.45: Rangers FC (o)

„A Fradi edzője, Robbie Keane brit trénerként tudja, mi a teendő egy skót együttessel szemben, ezért bizakodom.”

7. 2025. január 22., 21.00: Panathinaikosz FC (o)

„Új év, felfokozott remények. Nyerhetünk.”

8. Január 29., 21.00: Nottingham Forest FC (i)

„A Premier League más kávéház. Edzője, Ange Postceoglu egykoron Puskás Öcsi bácsi játékosa volt a South Melbourne-ben, ezért tisztelem. Ráadásul az általa felkészített Tottenham tavaly 2-1-re nyert az El-ben az Üllői úton.”