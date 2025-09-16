RETRO RÁDIÓ

Elképesztő gesztus, nem akármilyen ajándékkal lepte meg Robbie Keane a világhírű énekest

Nem mindennapi pillanatnak lehetett szemtanúja Budapest: a világhírű Robbie Williams a koncert után egy személyre szóló meglepetést kapott. Az ajándék egy igazi Fradi-mez volt, amelyet a zöld-fehérek vezetőedzője, Robbie Keane adott át neki a kulisszák mögött.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 09:00
Fradi Robbie Williams Robbie Keane

A budapesti MVM Dome kulisszái mögött zajlott a különleges pillanat, ahol Robbie Keane nem érkezett üres kézzel: egy eredeti Fradi-mezzel ajándékozta meg a világhírű énekest. A Ferencvárosi Torna Club hivatalos oldalán is megosztotta az eseményt, amelyen a klub elnöke, Kubatov Gábor is részt vett. Robbie Williams örömmel fogadta az ajándékot, még ha nem is a Ferencváros szurkolója. Futball iránti kötődése azonban vitathatatlan, hiszen szülővárosa csapatának, a Port Vale-nek az elnöke.

Robbie Keane egy Fradi-mezzel lepte meg a Budapesten koncertező Robbie Williamst.
Robbie Keane egy Fradi-mezzel lepte meg a Budapesten koncertező Robbie Williamst  Fotó: Purger Tamás

A Fradi-mez emlékezetes helyeken járt néhány napon belül

Robbie Keane a koncert kedvéért elhagyta a Népligetet, és ezúttal nem az edzőközpontba, hanem az MVM Dome-ba vezetett az útja. A találkozás hatalmas élmény volt, a Fradi trénere pedig másnap a pályán is ünnepelhetett, hiszen csapata 15–0-ra nyert a Vas vármegyei Szarvaskenden a Magyar Kupában.

A Fradi vezetőedzője tehát nemcsak a pályán, hanem azon kívül is emlékezetes pillanatokat szerzett: Williams koncertjén átadott ajándéka méltó szimbóluma volt annak, ahogyan a klub színeit és értékeit képviseli.

A Britpop Tour magyarországi állomása után Robbie Williams Klagenfurtban folytatta európai turnéját, míg a Fradi legközelebb szeptember 19-én, pénteken este 20 órától (Tv: M4 Sport) az NB I-ben a Diósgyőrt fogadja a Népligetben.

 

