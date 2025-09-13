RETRO RÁDIÓ

Fociünnep Szarvaskenden, 15-öt lőtt a Fradi a remeklő sírkövesnek

Ezreket vonzott a Fradi a 200 fős kis falu futballpályájára. Megszórta a bajnokcsapat a szarvaskendi amatőröket.

Szerző: LL
Létrehozva: 2025.09.13. 18:02
Fradi Magyar Kupa sírköves

Ahogy a nem mindennapi felvezetés után várható volt, igazi futballünnepet hozott az Európa-liga-főtáblás, magyar bajnoki címvédő Ferencváros vendégjátéka Szarvaskenden. A Vas vármegyei I. osztályban szereplő kiscsapat pályáját kétszáz helyett 3600 szurkoló vette körül a Fradi miatt (is), amely 4-0-s félidei vezetése után 15-0-s győzelemmel jutott a legjobb 32 közé a Magyar Kupában.

Hősiesen védekeztek a zöld mezes szarvaskendiek, de a Fradi nem kegyelmezett
Hősiesen védekeztek a zöld mezes szarvaskendiek, de a Fradi nem kegyelmezett       Fotó: Polyák Attila

Noha Szarvaskenden bíztak benne – sőt, kifejezetten kérték is a Fradit –, hogy a közelbe valósi Varga Barnabás is pályára lépjen a helyi gyári munkás és más polgári szakmában dolgozó amatőr ellen, a válogatott csatárt pihentette Robbie Keane vezetőedző. 

Varga mégis, civilben is fontos szerepet vállalt, hiszen mindkét félidő előtt vele végezhették el az ünnepélyes kezdőrúgást. 

Elfáradt a Szarvaskend, nem fékezett a Fradi

A góllövést ellenben ezúttal a társaira hagyta, akik ki is tettek magukért. Az első félidőben még úgy, ahogy tartotta magát a falusi csapat, de a második félidő nagy részében már végképp egyoldalúvá vált a meccs. Az egy perce sem lazító, végig maximumot nyújtó Fradi találatait Yusuf (4), Arzani (3), Gólik (3), Abu Fani (2), Makreckis, Levi és Gartenmann szerezték.

A rengeteg kapott gól ellenére a szarvaskendiek hőse az eleinte számos nagy és önfeláldozó védést bemutató, még a 17 évesen triplázó Gólik Benjámin büntetőjét is elsőre hárító kapus, a civilben Ausztriában sírkövesként dolgozó Esztergályos Csaba volt.

 

