RETRO RÁDIÓ

Óriási csalódás Szarvaskenden, hiába várták a Fradi válogatott sztárját

Remélték, hogy játszhat ellenük a Szarvaskend közelébe valósi Varga Barnabás. A válogatott csatár a kispadra sem került a Fradiban.

Megosztás
Szerző: LL
Létrehozva: 2025.09.13. 15:45
Módosítva: 2025.09.13. 16:12
Varga Barnabás Magyar Kupa Robbie Keane Fradi

Varga Barnabás sem a kezdőcsapatban, sem a cserék között nem kapott helyet Robbie Keane ferencvárosi vezetőedzőtől a Szarvaskend elleni Magyar Kupa-mérkőzésen. Pedig a Vas vármegyei I. osztályban szereplő klubnál remélték, hogy játszik majd a magyar válogatott sztárja. Sőt, a Csakfoci értesülése szerint a szarvaskendiek kérték a Fradit, hogy a támadó legalább a keretben legyen ott és ha csak pár perc erejéig is, de lépjen pályára ellenük.

Varga Barnabás a helyiek szomorúságára nem játszik Szarvaskenden, a Fradi kupameccsén
Varga Barnabás a helyiek szomorúságára nem játszik Szarvaskenden, a Fradi kupameccsén         Fotó: Czinege Melinda

Szarvaskend mindössze fél órányira található Szentpéterfától, ahol Varga felnőtt, így a környéken óriási népszerűségnek örvend. 

Varga Barnabás nem játszik Szarvaskenden a Fradiban

A helyiek számára óriási élményt jelentett volna a játéka. Ebből azonban nem lesz semmi, hiszen a Fradi a következő csapattal játszik a szombaton 16 órakor (tv: M4 Sport) kezdődő meccsen.

Keane döntése persze nagyon is érthető. A bomba formába lendült 30 éves Varga a válogatott utóbbi két meccsét tíz perc híján végigjátszotta (Írországban egy, a portugálok ellen két gólt szerzett), a Fradiban pedig fontos meccsek várnak rá: a bajnokcsapat jövő pénteken a Diósgyőrt fogadja az NB I 7. fordulójában, majd szeptember 25-én a cseh Plzent fogadja az Európa-liga főtábláján.

Szerencsére civilben ott van a Fradi gólzsákja, helyi lányok boldogan fotózkodtak is Varga Barnabással - erről az FTC Instagram-oldala közölt fotókat

A képeket lapozva nézheted meg:

 

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu