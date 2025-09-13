Óriási csalódás Szarvaskenden, hiába várták a Fradi válogatott sztárját

Varga Barnabás sem a kezdőcsapatban, sem a cserék között nem kapott helyet Robbie Keane ferencvárosi vezetőedzőtől a Szarvaskend elleni Magyar Kupa-mérkőzésen. Pedig a Vas vármegyei I. osztályban szereplő klubnál remélték, hogy játszik majd a magyar válogatott sztárja. Sőt, a Csakfoci értesülése szerint a szarvaskendiek kérték a Fradit, hogy a támadó legalább a keretben legyen ott és ha csak pár perc erejéig is, de lépjen pályára ellenük.

Varga Barnabás a helyiek szomorúságára nem játszik Szarvaskenden, a Fradi kupameccsén Fotó: Czinege Melinda

Szarvaskend mindössze fél órányira található Szentpéterfától, ahol Varga felnőtt, így a környéken óriási népszerűségnek örvend.

Varga Barnabás nem játszik Szarvaskenden a Fradiban

A helyiek számára óriási élményt jelentett volna a játéka. Ebből azonban nem lesz semmi, hiszen a Fradi a következő csapattal játszik a szombaton 16 órakor (tv: M4 Sport) kezdődő meccsen.

Keane döntése persze nagyon is érthető. A bomba formába lendült 30 éves Varga a válogatott utóbbi két meccsét tíz perc híján végigjátszotta (Írországban egy, a portugálok ellen két gólt szerzett), a Fradiban pedig fontos meccsek várnak rá: a bajnokcsapat jövő pénteken a Diósgyőrt fogadja az NB I 7. fordulójában, majd szeptember 25-én a cseh Plzent fogadja az Európa-liga főtábláján.

Szerencsére civilben ott van a Fradi gólzsákja, helyi lányok boldogan fotózkodtak is Varga Barnabással - erről az FTC Instagram-oldala közölt fotókat

