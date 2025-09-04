A Fradi edzője leleplezte Varga Barnabást, ezzel eldőlt minden

A nyár egyik nagy kérdése az volt a Ferencvárosnál, vajon a zöld-fehéreknél marad-e Varga Barnabás. A válogatott középcsatár óriási formában van, nem csoda, hogy szaúdi mellett olasz klubok érdeklődését is felkeltette. Olaszországba idén már biztosan nem igazol, és egy inkább úgy tűnik, hogy a Fradiban marad. Szerepel a neve ugyanis a gárda Európa-liga keretében, ahol utólag nem lehet a mezőnyjátékosokat lecserélni. Persze Robbie Keane vezetőedző is örül annak, hogy a gárda egyik legnagyobb kincse a csapatnál marad.

Varga Barnabás legutóbb Debrecen ellen duplázott a Fradiban Fotó: Czinege Melinda

Az ír szakember a klub hivatalos honlapján beszélt Vargáról. Nem cáfolta, tavasszal gyengébb formában volt a csatár, mostanra azonban a gólokkal együtt megjött az önbizalma.

Varga Barnabás fejjátéka egészen elképesztő, tavasszal nem igazán volt a legjobb formájában, ám éppen ezért ilyen bő a keretünk, Alekszandar Pesics remekül játszott és gólokat lőtt. Barni, mint a legtöbb csatár, kellő önbizalommal rendelkezik, de ha jönnek a gólok, akkor egyre magabiztosabbá válsz, minél többet játszol, minél több gólt lősz, annál magabiztosabb leszel

- mondta róla Keane, aki játékosként sztárcsatárnak számított a Premier League-ben, különösen a Tottenham csapatában. Azt azonban elismeri, valamiben Varga még nála is jobb.

"Én magam is támadó voltam, de abszolút más a stílusunk, én inkább a földön voltam erős, nem a levegőben, ahol Barna egészen rendkívüli" - állítja a tréner.

Tíz nyári gól a Fradiban

Varga önmagához képest valóban „gyengébb” szezont zárt. 2023-ban és 24-ben gólkirály lett, legutóbb azonban „csak” 12 találatig jutott, s holtversenyben harmadik lett a mesterlövészek listáján. Az idei nyár eddig fantasztikus a számára, a BL-selejtezőkben hat, az NB I-ben négy találatig jutott. Szombaton és jövő kedden a válogatottban bizonyíthat az írek és a portugálok elleni vb-selejtezőn.