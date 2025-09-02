Kevesebb magyar a Fradiban, furcsa hír jött Varga Barnabásról

Akárcsak 2019 óta folyamatosan, idén is csak a Ferencváros képviseli a magyar futballt az európai kupák főtábláin. A Fradi, noha végig harcban volt a Bajnokok Ligájáért, ötödszörre is az Európa-ligában bizonyíthat. A szakvezetésnek kedden éjfélig kell eldöntenie, ki az a 25 játékos, akit beneveznek a küzdelmekbe. A kerethirdetésnél több szabályt is be kell tartani. Többek között az is kiderült, hogy a gárda legjobbja, Varga Barnabást nem a magyar játékosok közé sorolja az UEFA.

Robbie Keane vezetőedzőnek és a stábnak döntenie kell (Fotó: Mediaworks)

A 25 játékosból legfeljebb 17 lehet idegenlégiós. A névsorban négy magyarnak, plusz négy saját nevelésűnek is kell lennie – írja az ulloi129.hu internetes oldal. A jelenlegi keretből Dibusz Dénes, Botka Endre, Szalai Gábor, Nagy Barnabás, Ötvös András és Gruber Zsombor hazai, Őri Levente és Lisztes Krisztián pedig saját nevelésű. Tóth Alex, Kaján Norbert, Madarász Ádám, Radnóti Dániel, Szabó Szilárd saját nevelésű és B-listás is lehet. A B-listára olyan 2004. január 1. után születettek kerülhetnek, akik saját nevelésűként két éve már legalább a klubnál vannak folyamatosan. Érdekesség, hogy Varga Barnabás és Gróf Dávid kapus hiába magyar, mindketten légiósnak számítanak az UEFA szerint:

Ennek az az oka, hogy Vargának osztrák, Grófnak pedig skót volt az első felnőtt klubja.

A keretben utólag csak kapusokat lehet cserélni, csakis akkor, ha egyikük legalább 30 napra kidől. Ilyenkor orvosi lelettel kell igazolni a cserét.

A Ferencváros mérkőzései az Európa-liga főtábláján:

szeptember 25., 21.00: FTC-Viktoria Plzen

október 2., 21.00: Genk-FTC

október 23., 18.45: Salzburg-FTC

november 6., 21.00: FTC-Ludogorec

november 27., 18.45: Fenerbahce-FTC

december 11., 18.45: FTC-Rangers

január 22., 21.00: FTC-Panathinaikosz

január 29., 21.00: Nottingham Forest-FTC