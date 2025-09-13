Ettől retteg mindenki Szarvaskenden, fontos hír jött a Fradi meccse előtt

Jó időért imádkoznak a vas megyei faluban a Fradi meccse előtt. A 200 fős Szarvaskend 3500 szurkolót fogad, de tartanak a sártengertől a parkolóban.
A 200 fős vas vármegyei falu, Szarvaskend nagy napja jött el szombaton. Itt játszik szeptember 13-án meccset a bajnok Ferencváros focicsapata, a zöld-fehérek a Magyar Kupa harmadik fordulójában látogatnak a vármegye I. osztályú csapathoz. A stadionban 3600-an lesznek, ami a falu népességének a 18-szorosa.
A helyiek nagyon készülnek, a kocsma is kitelepül a pályához, 90 hordó sör várja a szomjas drukkereket. A Fradi kérésére még egy sátrat is felállítanak az öltöző mellé, oda helyezik a vendégek a masszőrök számára a gyúrópadokat. A Szarvaskend-Fradi meccsre rengetegen érkeznek gépkocsival, az autókkal a pálya melletti, hathektáros földes területen lehet majd parkolni. Emiatt rettegnek a helyiek, ugyanis ha leszakad az ég, akkor közlekedési káosz alakulhat ki a parkoló sártengerében.
Az időjárás Magyarországon vasárnapra romlik le, valahol 15-20 mm csapadék is hullhat. Szerencsére a szombat jóval nyáriasabb lesz. A Köpönyeg előrejelzése szerint a meccset 25 fok körüli hőmérsékletben rendezik, a nap legfeljebb kisebb felhők zavarhatják meg. Ha lesz is csapadék Szarvaskenden, az a késő esti, éjszakai órákban várható.
Videón a 200 lakosú Szarvaskend:
