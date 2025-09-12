Áll a bál, máris lázadnak a szurkolók a Fradi meccse előtt

A Magyar Kupa 3. fordulójában a Fradi szombaton 16 órától Szarvaskenden lép pályára (tv: M4 Sport), ám a találkozó körül már a kezdő sípszó előtt feszült a hangulat. A Vas vármegyei I. osztályban szereplő házigazdák mindössze tizenkét óra alatt eladták az összes belépőt – nagyjából 3500 darabot –, ám a szurkolók közül sokan attól tartanak, hogy egyszerűen nem fognak beférni a sportpályára, vagy ha igen, akkor sem lesz esélyük látni a mérkőzést.

Telt ház lesz a Szarvaskend–Fradi Magyar Kupa mérkőzésen Fotó: Instagram/ftcofficial

Egyre nő a feszültség, az interneten egymást érik a kritikus hozzászólások. Volt, aki kiszámolta, hogy a 3500 fős nézőszám legalább négy-öt sorban álló tömeget jelent majd a pálya szélén, így sokan attól tartanak, a hátsó sorokból szinte lehetetlen lesz látni a mérkőzést.

Azt ígérték, mindenki befér, de engem az érdekel, hogy látni is fogjuk-e a Fradit, nem csak hallani

- írta egy helyi szurkoló.

Jó lenne, ha átlátható lenne, hogy tényleg biztonságos-e ennyi embert beengedni

- tette hozzá egy másik kommentelő.

Szarvaskend–Fradi meccs előtt más bajok is adódtak

A Szarvaskend közleményben reagált a felfokozott érdeklődésre. A klub jelezte, hogy helyszíni jegyértékesítés már nem lesz, és arra kérik a drukkereket, hogy aki több fő részére vásárolt belépőt, lehetőleg együtt érkezzen a többiekkel, ezzel is megelőzve a jegyek dupla leolvasását és az ebből fakadó félreértéseket.

A „Ne dőlj be a csalóknak!” címmel kiadott tájékoztatóban hangsúlyozták: hamis vagy hamisított QR-kóddal senkit nem engednek be, még akkor sem, ha a szurkoló jóhiszeműen vásárolt. Emellett arra is figyelmeztettek, hogy akinek nincs jegye, el se induljon, mert a sportpályán kívül sem lesz lehetőség a bejutásra.

Az biztos, hogy a kupameccs nemcsak futballünnepnek, hanem logisztikai kihívásnak is ígérkezik.