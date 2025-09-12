Túl kicsi a fapados öltöző Szarvaskenden, nem akármilyen helyiséget kap a Fradi

Na, akkor jöjjön a Ferencváros, ezt gondolta mindenki Szarvaskenden, miután a Vas vármegyei elsőosztályú csapat továbbjutott a Magyar Kupában. Ám abba csak a sorsolás után gondoltak bele – amikor a kívánságuknak megfelelően a magyar rekordbajnokot kapták ellenfélül –, hogy mivel is jár majd a Szarvaskend-Fradi mérkőzés.

Az öltöző mellett egy sátrat is kap a magyar rekordbajnok. Komoly előkészületek előzik meg a Szarvaskend-Fradi Magyar Kupa-mérkőzést Fotó: Instagram/ftcofficial

Kicsit jobban elgondolkodtunk a dolgokon, de fel sem merült bennünk, hogy ne itt rendezzük a mérkőzést. Próbálunk méltó házigadája lenni a mérkőzésnek

– fogalmazott az egyik helyi televíziónak Tompa Róbert, a Szarvaskend technikai vezetője.

Hozzátette, a Fradi szurkolói külön büfét és külön mosdót kapnak a vendég szektor mellett. Majd betekintést engedett abba az öltözőbe, ahol a zöld-fehéreket fogadják majd. A fapadokkal felszerelt, de rendkívül igényes és felújított helyiség azonban túl kicsinek bizonyult ahhoz, hogy még a két gyúrópad is elférjen.

Ez lesz a vendég öltöző, itt fog öltözni a Ferencváros. Úgy gondolom, hogy nagyságában nem Fradi-mérce lesz, de el fognak férni. Két gyúrópaddal érkeznek, ami itt nem fér el, így arra kértek bennünket, hogy az öltöző mellett egy sátrat húzzunk fel nekik, ahol a gyúrást elvégzik. Ezt úgy gondolom, megoldjuk

– mesélte a technikai vezető.

A Szombathelyi Televízió adásból azt is kiderült, hogy a szervezőknek komoly feladatot jelent, hogy a szombati mérkőzést (16:00) az M4 Sport élőben közvetíti majd. Két kamera lesz a két kispad között, egy emelvényen, emiatt a világítás egyik oszlopát le kellett szerelni. Lesz még egy-egy kamera a két tizenhatosnál, és egy a felezővonalnál is. A nyilatkozatokhoz használt háttérfalat pedig az öltözőkhöz telepítik majd.

Napsütésért imádkoznak a Szarvaskend-Fradi kupameccs előtt

A parkolást – a terület tulajdonosának beleegyezésével – egy hathektáros, földes területen biztosítják majd a nézőknek. Tompa Róbert elmondta, a terület egyetlen hiába, ha eső lesz, akkor baj lehet, ezért imádkoznak, hogy ne legyen felhőszakadás a hétvégén.