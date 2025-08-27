RETRO RÁDIÓ

8 óra fárasztó munka után egy gyári munkás és egy helyi rendőr is pályára lép a Fradi ellen

Munka mellett fociznak a Vas vármegyei amatőr csapat játékosa. A Szarvaskend rendőrrel, gyári munkással és mérnökkel a soraiban várja a Fradit a Magyar Kupában.

Polgári foglalkozásuk mellett focizó amatőr játékosokkal sorsolták össze a Fradit a Magyar Kupában. A Vas vármegyei első osztályú Szarvaskend fogadja a zöld-fehéreket a harmadik fordulóban, ahol a csapatban van gyári munkás, rendőr, de még mérnök is.

Fradi
Polgári foglalkozásuk mellett focizó amatőr játékosokkal sorsolták össze a Fradit a Magyar Kupában Fotó: Hegedüs Róbert

Nálunk mindenki az FTC-szerette volna kapni - örülünk, hogy valóra vált az álmunk 

- nyilatkozta a Vaol.hu-nak Kurucz Ádám, a Szarvaskend SE edzője. Bár a faluban hétfőnként zárva van a kocsma, a sorsolás miatt még az is nyitva volt.

Amatőr csapatként, játékosnak és edzőnek is óriási élmény lesz egy ilyen csapat ellen szerepelni. Ezért edzenek a fiúk és én is ezért dolgozom, hogy egyszer egy ilyen kaliberű csapattal játszhassunk. A szarvaskendi futball fennállásnak legnagyobb meccse lesz ez! 

Amatőr csapatként, játékosnak és edzőnek is óriási élmény lesz a Fradi ellen szerepelni Fotó: Szendi Péter / Vaol.hu

Gyári munkás, rendőr és mérnök a Fradi ellen

A megye I-es csapat heti két edzéssel készül a Ferencváros elleni szeptemberi kupameccsre. A tréner hozzátette, már most elkezdtek gondoskodni arról, hogy rendben legyen a pálya, az infrastruktúra, hiszen Szarvaskend egy mindössze 200 fős falu. Az NB1.hu azt írja, a csapat játékosainak a többsége a környező településekről jár át focizni a polgári foglalkozásuk mellett, van köztük gyári munkás, rendőr és mérnök is. Hét focista pedig szarvaskendi lakos vagy egykor az volt.

 

