Újabb válogatott játékos a Fradiban? Nagy fogásra készül a rekordbajnok

A pakisztáni válogatott csapatkapitányával, Abdullah Iqballal erősíthet a Fradi. A 192 centi magas középhátvéd iránt azonban a magyar rekordbajnok mellett a belga Gent is érdeklődik.

Abdullah Iqbal a Fradi egyik legértékesebb védője lenne Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, jelentős átalakuláson eshet át akár már a télen a Ferencváros. Azt Kubatov Gábor klubelnök is elismerte az évértékelő interjújában, hogy megfelelő ajánlat esetén Varga Barnabást és Tóth Alexet is elengedik. De Ibrahim Cissé és Cebrail Makreckis esetleges távozásáról is lehetett olvasni korábban.

A lehetséges érkezők listájára felkerült már Vitális Milán, Tóth Rajmund és Csinger Márk, és most újabb nevet dobtak be. A koppenhágai születésű, de pakisztáni válogatott Abdullah Iqbal egyik kérője lehet a Fradi – írja a dán sajtóra hivatkozva az ulloi129.hu. Ráadásul a portál információi szerint a 23 éves játékos valóban ismert a klub megfigyelői számára.

A 192 centis, ballábas középhátvéd idén bajnoki címet ünnepelt a svéd Mjallby játékosaként. Értékét a Transfermarkt 2 millió euróra (782 millió Ft) becsüli, amivel Ibrahim Cissé mögött – ha a francia-szenegáli mégsem távozik – a második legértékesebb középhátvéd lenne a Fradiban. Azonban a pakisztáni válogatott fiatal csapatkapitányát a magyar rekordbajnok mellett a belga Gent is szerződtetné.

Abdullah Iqbal a Fradiban az egyik legértékesebb védő lenne:

Ibrahim Cissé: 3 millió euró Abdullah Iqbal: 2 millió euró Stefan Gartenmann: 1,7 millió euró Toon Raemaekers: 1,5 millió euró Szalai Gábor: 1 millió euró