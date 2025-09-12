Meccs előtt jött a rossz hír, nagy bajban van a Fradi ellenfele

Nagy a baj a Fradi Európa-ligás ellenfelénél, a Nottingham Forestnél. Az új edző, Ange Postecoglou pályafutása szörnyen indul a klubnál, miután a csapat sztárja, Ola Aina combhajlító-sérülést szenvedett. Ráadásul az Arsenal elleni szombati bajnoki előtt jött a hír, hogy nemcsak az Ágyúsok elleni mérkőzést kell kihagynia, hanem három hónapot – így a védő talán a magyar rekordbajnok ellen már pályára léphet majd a nemzetközi kupában.

Nagy a baj a Fradi Európa-ligás ellenfelénél, a Nottingham Forestnél Fotó: DeFodi Images / Getty Images

A 28 éves játékost mindössze 10 perc után le kellett cserélni a nigériaiak Dél-Afrika elleni világbajnoki selejtezőjén. A The Sun pedig azt írja, a vizsgálatok kimutatták, hogy Aina legalább decemberig biztosan nem játszhat majd. Sőt, azt írják, ez a legoptimistább forgatókönyv a számára...

Aina kulcsszerepet játszott a Nottingham Forest sikereiben az elmúlt szezonban. Három bajnoki kivételével minden Premier League-mérkőzésen kezdőként lépett pályára. Két gólt és egy gólpasszt is jegyzett, ezzel segítve a csapatát abban, hogy a bajnokság hatodik legjobb védelmével visszatérjen az európai kupaporondra – ahol többek között a magyar bajnok Ferencváros ellen is pályára lépnek majd.

Bár a Nottingham Forest a nyáron megerősítette a hátvédsorát, a három érkező közül az egyetlen, akinek van Premier League-tapasztalata, Oleksandr Zinchenko, nem léphet pályára a hétvégén korábbi csapata, az Arsenal ellen. Az ukrán játékost az Európa Liga-keretéből is kihagyták.