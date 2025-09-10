Áll a bál a Fradi ellenfelénél, óriási a kétségbeesés

Kirúgta vezetőedzőjét a Fradi Európa-ligás ellenfele, az angol Nottingham Forest. A klub tulajdonosa, Evángelosz Marinákisz azok után mondott fel Nuno Espírito Santónak, hogy a kapcsolatuk megromlott. Az utolsó csepp a pohárban egy 3-0-ás hazai vereség volt a West Ham ellen.

Kirúgta vezetőedzőjét a Fradi Európa-ligás ellenfele, az angol Nottingham Forest (Fotó: DeFodi Images / Getty Images)

A Nottingham Forest FC megerősíti, hogy a közelmúltbeli körülményekre való tekintettel Nuno Espírito Santót a mai napon felmentették vezetőedzői posztjáról

– idézi a The Sun a klub által kiadott közleményt, amelyben köszönetet mondtak a szakembernek, különösen a 2024/25-ös szezonban nyújtott teljesítményért, amelyre örökké emlékezni fognak.

Az 51 éves Nuno Espírito Santo nemrég írt alá egy új, hároméves szerződést, de egy hónappal később beismerte, hogy a Marinákisszal már nem jó a kapcsolata.

Nincs füst tűz nélkül – tudom, hogyan működnek a dolgok. Jó kapcsolatom volt a tulajdonossal – a múlt szezonban nagyon közel álltunk egymáshoz, és naponta beszéltünk. Ez a szezon nem megy olyan jól. Megváltozott a kapcsolatunk, és már nem állunk olyan közel egymáshoz

– nyilatkozta korábban a tréner.

Több jelölt van a Fradi Európa-ligás ellenfelének kispadjára

A klub most kétségbeesett versenyfutással néz szembe, hogy új menedzsert nevezzenek ki még a szombati, Arsenal elleni bajnoki előtt. A jelöltek között szerepel Brendan Rodgers, José Mourinho és Ange Postecoglou is.