Ennek nem fognak örülni a Fradinál, mégis elveszítik Varga Barnabást?

Sajtóhírek szerint a török élvonalban szereplő Samsunspor ajánlatot tett a Ferencváros gólvágójáért. A csapat kulcsembere, Varga Barnabás ugyan nemrég a portugálok ellen duplázott, de a zöld-fehérek várhatóan nem engedik el könnyen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.11. 16:30
Varga Barnabás Samsunspor Fradi

A portugálok elleni szenzációs teljesítmény és két fejesgól után rögtön felmerült, hogy a Ferencváros csatáráért, Varga Barnabásért külföldi klub jelentkezik be. Salim Manav török újságíró információi szerint a Süper Ligben szereplő Samsunspor tette meg az első lépést, és hivatalos ajánlatot küldött a magyar bajnoknak. A török átigazolási időszak pénteken zárul, így a tárgyalások fel is gyorsulhattak volna, ha valóban reális lehetőségről van szó.

Varga Barnabás az íreknek és a portugáloknak is gólt lőtt.
Varga Barnabás az írek és a portugálok hálóját is bevette a vb-selejtezőben Fotó: NurPhoto

Más török források arról számoltak be, hogy a Fradi 10 millió eurót kérne Vargáért. Ez új NB I-es rekordot jelentene, hiszen még soha senki nem igazolt el ekkora összegért a magyar bajnokságból. Az Üllői129 – amely rendszerint jól értesült a ferencvárosi átigazolásokat illetően – ugyanakkor úgy tudja, nincs valóságalapja a török pletykáknak.

Varga Barnabást nagyon szeretnék a török szurkolók 

Érdekesség, hogy a hír hallatán a támadó közösségi oldalát ellepték a Samsunspor-drukkerek. Legutóbbi, a portugálok elleni vb-selejtezős vereség utáni posztja alatt tömegével jelentek meg a kommentek, amelyekben a török szurkolók csábítják magukhoz a magyar klasszist.

A török szurkolók üzenetei között akadt, aki egyenesen így fogalmazott:

Gyere Samsunba, szükségünk van rád!

Más pedig kiemelte:

Varga, Samsunban hőssé válsz!

Többen arról írtak, hogy a magyar csatár akár bajnoki címhez is segíthetné a klubot, míg mások szerint a tízmillió eurós ár minden centet megérne érte.

Miközben tehát a török sajtó és a szurkolók egyre lelkesebben képzelik el a válogatott támadót a Süper Ligben, úgy tűnik, a Ferencváros nem tervezi elengedni a gólgyárosát – főleg nem a nemzetközi kupaszereplés előtt.

 

