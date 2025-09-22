Féltékenység az öltözőben? Ez lehet a Fradi legnagyobb baja az ősszel

Egyelőre nem állt össze teljesen az új szezonra a Ferencváros focicsapata. A gárda az Európa-liga főtáblája előtt nyögvenyelős főpróbát tartott: az NB I-ben odahaza a Diósgyőr ellen a zöld-fehérek kétgólos hátrányban is voltak, a Fradit végül Gruber Zsombor duplája mentette meg, a válogatott csatár a 91. percben egyenlített (2-2). A klub korábbi legendája szerint nincs könnyű helyzetben Robbie Keane vezetőedző.

A Fradi játékosai csütörtökön már az Európa-ligában játszanak a cseh Plzen ellen / Fotó: Kovacs Peter

Várni kell az igazán ütőképes FTC-re, állapította meg Horváth László, a zöld-fehérek egykori aranycsapatának védője. A 81 éves labdarúgó nem ment el szól nélkül amellett, hogy a miskolci csapat olykor tetszése szerint ment át a Groupama Arénában a hazai védelmen.

Robbie Keane edző konzekvensen rotál, és ez nehézségekkel jár együtt. Nem értettem, hogy Ibrahim Cissét miért hagyta ki, és az sem világos, hogy Cebrail Makreckisszel inkább középpályást játszat és nem jobb oldali védőt, pedig utóbbi poszton kiváló. A bal oldalon Szalai Gábor egy-két jó forma után visszaesett.

– nyilatkozta a Metropolnak Horváth, aki két bajnoki címet szerzett a Ferencvárossal. A középpályás-sorban nem lát olyan egyéniséget, aki megbízhatóan szűrne, ráadásul a védőmunkája ellátása után támadást indítana.

A mi időnkben ilyen volt Orosz Pál, Szűcs Lajos és Juhász István, manapság egyedül Ötvös Bence hasonló egyéniség, de mivel megesett, hogy hibázott, ezért pihentették, és idő kellett ahhoz, hogy túltegye magát a bakiján.

Fontos kérdés, hogy a Vojvodinától érkezett nigériai csatár, Bamidele Yusuf mikor találja meg a közös hangot Varga Barnabással.

Azon a poszton is kérdőjelek sorakoznak Keane noteszében, mivel kérdéses, hogy az ír edző egy vagy két támadóval képzeli-e el a jövőt. És ott van még Lenny Joseph, Alekszandar Pesics, nem beszélve Gruber Zsomborról. A Fradiban hatványozottan igaz az, hogy mindenki szeretne gólkirály lenni, ezért esetleg féltékenység uralkodik az öltözőben

– tette hozzá Horváth, aki az 1964/1965-ös Vásárvárosok Kupa-kiírásban győztes Fradi erősségének számított, Albert Flóriánék a torinói VVK-kupadöntőben 1-0-ra verték a Juventust.