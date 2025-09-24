Robbie Keane nem köntörfalaz, megvan a véleménye a Fradi ellenfeléről

Fizikálisan rendkívül felkészültek, a játékosok pedig kiválóan érkeznek a lecsorgókra. Robbie Keane az FTC-Plzen Európa-liga meccs előtt mondta el a véleményét a csehekről.
Jól ismeri cseh ellenfelét a magyar rekordbajnok és a zöld-fehérek vezetőedzője, Robbie Keane azt is elmondta, kielemezték a játékukat a csütörtök esti FTC-Plzen Európa-liga mérkőzés (21:00, tv: M4 Sport) előtt. Az ír szakember megfogalmazta véleményét az ellenfélről.
A mostani ellenfelünk fizikális szempontból rendkívül felkészült, a játékosaik kiválóan érkeznek a lecsorgókra, a második labdákra, de ismerjük őket és kielemeztük a játékukat
- fogalmazott a Fradi 45 éves edzője a találkozót megelőző szerdai sajtótájékoztatón. Hozzátette, olyan edzőnek tartja magát, akinek a csapata játszani szereti a futballt, ehhez pedig az is kell, hogy ők irányítsák a játékot. Ez lesz a céljuk, de ebben a tekintetben kulcsfontosságú az egy az egy elleni párharcok megnyerése, elsősorban a pálya középső részén.
Ha a költségvetést nézzük, akkor minden ellenfelünk sokkal jobb helyzetben van, mint mi. De úgy gondolom, hogy nekünk van egy jó csapatunk, amely képes nagyszerűen játszani, ehhez csütörtök este a megfelelő egységességnek és csapatszellemnek kell megjelennie a pályán
- hangsúlyozta Robbie Keane, aki azt is elárulta, már szinte teljesen biztos abban, melyik 11 játékost fogja pályára küldeni a Groupama Arénában.
Mint ismert, a két csapat februárban az Európa-liga nyolcaddöntőjébe kerüléséért vívott párharcot egymással. A Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes szerint mindkét félnek segítség, hogy néhány hónappal ezelőtt már találkoztak egymással, ugyanakkor mindkét csapatnál történtek azóta változások.
Nálunk talán nagyobbak, hiszen akkor a vezetőedzőnk csak néhány hete volt velünk, és szinte minden csapatrész átalakult azóta, amelynek eredményeként más játékot tudunk játszani és más képet mutat a csapat
- fogalmazott Dibusz.
Hozzátette: a februári párharcban megszerzett tapasztalataikat most fel kell használniuk. A magyar válogatott kapus azt is elmondta, nagy a várakozás és felfokozott a hangulat a mérkőzés előtt.
