Kerkez csattanós választ adott a magyarokra pikkelő Liverpool-legenda megalázó beszólására
Korábban rendre Szoboszlai Dominikot osztotta ki, mostanában őt nem kíméli Jamie Carragher. Kerkez Milost az Arsenal elleni rangadó legjobbjának választották a szurkolók.
Méltó módon, a pályán nyújott remek teljesítményével válaszolt Jamie Carragher csípős kritikájára Kerkez Milos. A Liverpool magyar válogatott balhátvédjét először választották meg a meccs legjobbjának az Arsenal vendégeként lejátszott csütörtöki 0-0-s Premier League-szuperrangadó után.
Az éllovas Arsenal és a bajoki címvédő, jelenleg negyedik Liverpool feszült meccsén a rendkívül nehéz feladatot megoldott Kerkezt látták a legjobbnak a Pool-szurkolók.
A szezon során gyakran megszólt futballista először kapott ilyen elismerést (a csapatból a legtöbbször, öt alkalommal Szoboszlai Dominik részesült ebben a megtiszteltetésben). Kerkez remeklését támasztották alá a Bocsák Bence X-bejegyzésében is kiemelt statisztikai adatok: nevezetesen, hogy ő mutatta be a legtöbb (4) szerelést, ezek minden kísérlete sikeres volt; mellette hétből öt párharcot megnyert.
Kerkez kimagasló teljesítménye válaszként is felfogható a Liverpool-legenda Jamie Carraghernek, aki legutóbb durván beszólt neki. A korábban folyvást Szoboszlait kritizált egykori védő a múlt vasárnapi, Fulham elleni 2-2 után megalázó véleményt mondott róla: a drukkerek által évekig gúnyolt csatárhoz, Darwin Núnezhez hasonlította.
Most bezzeg hallgat Kerkez Milos kritikusa
„Kerkezt nézve olyan, mintha Darwin Nunez lenne a balhátvéd. Kissé őrült. Nem gondolja át, hogy mit csinál a labdával, hogyan játszik össze a többi játékossal. Csak lehajtja a fejét és fut a labdával, sosem emeli fel a fejét és nem ad passzokat. Sokat kell még fejlődnie” – mondta akkor a tévés szakértőként dolgozó Carragher, aki most, a londoni 0-0 láttán csak általánosságban értékelte a Pool teljesítményét:
„Jó eredmény és egy nagyon jó teljesítmény a Liverpooltól ma este, három top támadó hiányában. Velük talán még kiválóbb eredmény is lehetett volna. A kilenc veretlen meccs sem elhanyagolható” – fogalmazott.
A Liverpool egyébként legközelebb hétfőn (20.45, tv: Spíler 1) a harmadosztályban 17. Barnsleyt fogadja az FA Kupában, a meccs tétje a legjobb 32 közé jutás.
Az Arsenal-Liverpool (0-0) rangadó összefoglalója:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre