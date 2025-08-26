Sosem lesz vége, megint beszólt Szoboszlai legfőbb kritikusa

A Liverpool hétfő este elképesztő végjáték után, a mindössze 16 éves Rio Ngumoha 100. percben szerzett góljával 3–2-re legyőzte a Newcastle Unitedet a Premier League 2. fordulójában. Bár Anthony Gordon kiállítása miatt a Vörösök egy teljes félidőt emberelőnyben futballoztak, kétgólos előnyüket elherdálták, és csak a hosszabbítás legvégén tudták megszerezni a győzelmet. Jamie Carragher, a klub korábbi legendája élesen bírálta az együttest: szerinte a Liverpool aligha érdemelte meg a győzelmet.

Jamie Carragher szerint a Liverpool nem érdemelte meg a győzelmet Fotó: James Gill/Danehouse

Azt hiszem, amit ma láttunk, az az egyik legrosszabb teljesítmény volt egy nyertes csapattól, és az egyik legjobb egy vesztes csapattól. Liverpoolban most persze senki nem fog törődni ezzel, de a Newcastle minden tekintetben jobb volt

– mondta a Sky Sports szakértőjeként Carragher, majd hozzátette, ha a Newcastle teljes létszámban fejezi be a mérkőzést, alighanem legyőzte volna a Liverpoolt.

A Liverpool sikerének egyik kulcsfigurája mégis magyar játékos volt: Szoboszlai Dominik kényszerből jobbhátvédként szerepelt, mivel Jeremie Frimpong sérülés miatt hiányzott, Conor Bradley és Joe Gomez pedig nem volt bevethető állapotban. A magyar válogatott csapatkapitánya a győztes gól előtti szituációban fantasztikus érzékkel engedte át Mohamed Szalah beadását, amely így a jobb helyzetben érkező Ngumoha elé került, aki megszerezte élete első Premier Leauge-gólját, mellyel a Liverpool elvitte a három pontot a St. James’ Parkból.

Carragher végre nem csak korholt

Arne Slot vezetőedző külön is kiemelte Szoboszlai mentalitását:

Nem egyszerű jobbhátvédként játszani, ha egész karrieredben középpályás voltál. Most sokat kellett védekeznie, és az, hogy ezen a poszton is ilyen teljesítményt nyújtott, rengeteget elárul a hozzáállásáról.

Szoboszlai Dominikot a Newcastle elleni győztes mérkőzés legjobbjának választották Fotó: George Wood

A Sky Sports stúdiójában Carragher ezúttal megdicsérte Szoboszlait:

Szalah kapja meg a gólpasszt, pedig valójában Szoboszlai érdemelné. Az a mozdulat, ahogy kimozdította a jobbhátvédet a helyéről és átlépte a beadást, felért egy assziszttal.

Thierry Henry is hasonlóan vélekedett:

Nem kell feltétlenül hozzáérned a labdához, hogy gólpasszt adj. Szoboszlai megteremtette a teret Ngumoha előtt, valójában ketten adták az asszisztot.

A Newcastle elleni találkozón a Liverpool másik magyar válogatottja, Kerkez Milos is végig a pályán volt balhátvédként, míg a klub U21-es csapatában Pécsi Ármin védett a Burnley elleni 3-2-re elveszített Premier League 2 bajnokin.