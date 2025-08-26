Sosem lesz vége, megint beszólt Szoboszlai legfőbb kritikusa

A Liverpool drámai hajrában nyerte meg a Newcastle elleni rangadót, mégis inkább a gyenge teljesítményről beszél mindenki, mint a három pontról. A csapat egykori ikonja, Jamie Carragher odaszúrt volt klubjának, miközben Szoboszlai Dominik először kapott dicséretet a Vörösök legendájától.
A Liverpool hétfő este elképesztő végjáték után, a mindössze 16 éves Rio Ngumoha 100. percben szerzett góljával 3–2-re legyőzte a Newcastle Unitedet a Premier League 2. fordulójában. Bár Anthony Gordon kiállítása miatt a Vörösök egy teljes félidőt emberelőnyben futballoztak, kétgólos előnyüket elherdálták, és csak a hosszabbítás legvégén tudták megszerezni a győzelmet. Jamie Carragher, a klub korábbi legendája élesen bírálta az együttest: szerinte a Liverpool aligha érdemelte meg a győzelmet.
Azt hiszem, amit ma láttunk, az az egyik legrosszabb teljesítmény volt egy nyertes csapattól, és az egyik legjobb egy vesztes csapattól. Liverpoolban most persze senki nem fog törődni ezzel, de a Newcastle minden tekintetben jobb volt
– mondta a Sky Sports szakértőjeként Carragher, majd hozzátette, ha a Newcastle teljes létszámban fejezi be a mérkőzést, alighanem legyőzte volna a Liverpoolt.
A Liverpool sikerének egyik kulcsfigurája mégis magyar játékos volt: Szoboszlai Dominik kényszerből jobbhátvédként szerepelt, mivel Jeremie Frimpong sérülés miatt hiányzott, Conor Bradley és Joe Gomez pedig nem volt bevethető állapotban. A magyar válogatott csapatkapitánya a győztes gól előtti szituációban fantasztikus érzékkel engedte át Mohamed Szalah beadását, amely így a jobb helyzetben érkező Ngumoha elé került, aki megszerezte élete első Premier Leauge-gólját, mellyel a Liverpool elvitte a három pontot a St. James’ Parkból.
Arne Slot vezetőedző külön is kiemelte Szoboszlai mentalitását:
Nem egyszerű jobbhátvédként játszani, ha egész karrieredben középpályás voltál. Most sokat kellett védekeznie, és az, hogy ezen a poszton is ilyen teljesítményt nyújtott, rengeteget elárul a hozzáállásáról.
A Sky Sports stúdiójában Carragher ezúttal megdicsérte Szoboszlait:
Szalah kapja meg a gólpasszt, pedig valójában Szoboszlai érdemelné. Az a mozdulat, ahogy kimozdította a jobbhátvédet a helyéről és átlépte a beadást, felért egy assziszttal.
Thierry Henry is hasonlóan vélekedett:
Nem kell feltétlenül hozzáérned a labdához, hogy gólpasszt adj. Szoboszlai megteremtette a teret Ngumoha előtt, valójában ketten adták az asszisztot.
A Newcastle elleni találkozón a Liverpool másik magyar válogatottja, Kerkez Milos is végig a pályán volt balhátvédként, míg a klub U21-es csapatában Pécsi Ármin védett a Burnley elleni 3-2-re elveszített Premier League 2 bajnokin.
