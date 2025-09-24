Előkerült egy videó, felismered a kisfiú Varga Barnabást?

Élete formájában készül az Európa-liga főtáblájára a Ferencváros csatára. Varga Barnabásról a nagy meccsek előtt egy különleges videót készített egy szurkolói oldal.
Fantasztikus formában van az idei szezonban Varga Barnabás, a csatár a Ferencvárosban és a válogatottban is remekelt. A BL-selejtezők során hat gólt szerzett, a válogatott szeptemberi meccsein 3 alkalommal talált a kapuba, ráadásul a világsztárokkal felvonuló portugálok ellen is duplázott. Csütörtökön a Plzen ellen (21.00, tv: M4 Sport) új kaland kezdődik Varga és a Fradi számára, az Európa-ligában folytathatja remek sorozatát a játékos, akiről most egy különleges videó jelent meg.
Varga Barnabásról egy szurkolói oldal készítette el azt a videót, melyben láthatjuk a csatárt korábbi képein kisfiúként, tiniként, huszonévesként és jelenleg 30 esztendősként. Varga nyolcévesen a Lurkó SE-ben kezdett el focizni, és az átalakulás után a szombathelyi Illés Akadémián folytatta. Tinédzserként osztrák alacsonyabb osztályban játszott, majd 26 évesen lett NB I-es focista. Gyirmótról Paksra, majd két éve a Ferencvárosba került, s már kétszeres gólkirály, valamint a válogatott kezdő centere.
Íme Varga Barnabás videója
A Paksról igazolt center két év alatt 17 nemzetközi kupameccsen 22 gólt szerzett a Ferencváros színeiben.
