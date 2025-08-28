Kínos jelenet a kamerákon kívül, lejáratták az egyik focistát a Fradi BL-selejtezőjén

Ritkán fordul elő a nemzetközi futballban, hogy egy csapat a kispadon ülő cserekapusát figyelmen kívül hagyva inkább egy 16 éves mezőnyjátékost állít be a kapuba. Mindez a luxemburgi Racing Union és a Fradi női BL-selejtezőjén történt meg, ahol a szokatlan és megalázó edzői döntés sem akadályozta meg a magyar bajnokot abban, hogy magabiztos győzelemmel lépjen tovább a következő fordulóba.
Példátlan jelenet zajlott le a Fradi női együttesének luxemburgi, Racing Union elleni BL-selejtezőjén, miután a mérkőzés hetedik percében emberelőnybe kerültek a zöld-fehérek. Az ellenfél kapusa, Andrea Burtin a tizenhatoson kívül felrúgta Nagy Viktóriát, ezért azonnali piros lapot kapott. Ezt követően olyan esemény zajlott a pályán, amelyre alig akad példa a futballban: az ellenfél nem a cserekapusát állította be a kapuba, hanem inkább egy tini mezőnyjátékost.
A Racing Union kispadján ott ült ugyan a 16 éves Adriana Pietrasik David, ám az edzői stáb nem őt küldte pályára, hanem egy középpályást, a szintén tinédzser Amina Boissou-t állította a kapuba. A rendkívüli döntés végül nem vált be: Boissou bár bemutatott néhány szép védést, három gólt kapott a találkozón. A Ferencváros már a 34. percben megszerezte a vezetést az amerikai Alesia Garcia révén, majd egy öngóllal még a szünet előtt megduplázta előnyét. A második félidő elején Nagy Vanessza átemelős találata végleg eldöntötte a meccset, amely így 3-0-s magyar sikerrel zárult – írta az Origo.
A Fradi ezzel bejutott a BL-selejtezőtorna második fordulójának döntőjébe, ahol szombaton a fehérorosz Dinamo Minszkkel találkozik. A párharc győztese jut tovább a következő körbe, ahol szeptember 11-én és 18-án kell majd megküzdeni a főtáblás helyért.
Ugyanezen a napon a Fradi férficsapata is pályára lépett a BL-selejtezőben, és bár 3-2-re győzött idegenben, összesítésben 5-4-re kikapott a Qarabagtól, így Robbie Keane együttese az Európa-ligában folytathatja.
