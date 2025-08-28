Megszólalt a Fradi-legenda, szerinte nem a jobb csapat jutott a BL-főtáblára

Telek András, a Ferencváros egykori válogatott labdarúgója szerint nem a jobb csapat jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. Mint ismert, a Fradi nagyot küzdött az azeri Qarabag elleni BL-selejtező rájátszásában. 3-2-re meg is nyerte a visszavágót Bakuban, de összesítésben így is 5-4-re alulmaradt, és az Európa-ligában folytatja.

Telek András, a Fradi egykori válogatott labdarúgója szerint nem a jobb csapat jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára Fotó: Kovacs Peter

Sajnos, a hazai mérkőzésen rontottunk el sok mindent. Vezettünk akkor is, aztán jött egy olyan második félidő, amelyet nem is lehet igazából minősíteni. Most ismételten megszereztük a vezetést, aztán kísérteties módon ismételni látszott a történelem. Fordított a Qarabag.

Telek úgy gondolja, nem azon múlt a vereség, hogy a Fradi jobb hátsó oldalán – direkt nem említette Ötvös nevét – átjáróházra hasonlított a csapat, de az biztos, hogy a válogatottba meghívott játékos, ha egy kissé keményebben védekezik, legalább az egyik góltól megmentette volna a Ferencvárost.

Telek András csak dicsérni tudta a Fradi játékosait

Nagyon hiányzott, hogy Tóth Alex csak csereként tudott beszállni a küzdelembe, rúgott egy csodálatos gólt, minden bizonnyal, ha végig a pályán van, más az eredmény. Összességében csak dicsérni tudom a fiúkat, nem törtek meg, amikor vesztésre álltak, mondhatni, amikor szinte kilátástalan helyzetbe kerültek. Felálltak és nagyon odatették magukat a küzdelembe. Persze ez elvárható, ha a BL-főtáblára akar kerülni egy csapat.

Telek szerint le a kalappal a csapat előtt, Varga Barnabásnak pedig csak annyit üzen: ne törjön le, most nem sikerült a helyzeteit kihasználni, de majd a válogatott mérkőzéseken ez biztosan sikerülni fog.