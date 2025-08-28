RETRO RÁDIÓ

Megszólalt a Fradi-legenda, szerinte nem a jobb csapat jutott a BL-főtáblára

Összességében csak dicsérni tudta a zöld-fehér játékosokat. A Fradi egykori labdarúgója szerint nem a jobb csapat jutott a BL-főtáblára.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.28. 10:02
Fradi Bajnokok Ligája Qarabag Telek András Ferencváros

Telek András, a Ferencváros egykori válogatott labdarúgója szerint nem a jobb csapat jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. Mint ismert, a Fradi nagyot küzdött az azeri Qarabag elleni BL-selejtező rájátszásában. 3-2-re meg is nyerte a visszavágót Bakuban, de összesítésben így is 5-4-re alulmaradt, és az Európa-ligában folytatja.

Fradi Telek András
Telek András, a Fradi egykori válogatott labdarúgója szerint nem a jobb csapat jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára Fotó: Kovacs Peter

Sajnos, a hazai mérkőzésen rontottunk el sok mindent. Vezettünk akkor is, aztán jött egy olyan második félidő, amelyet nem is lehet igazából minősíteni. Most ismételten megszereztük a vezetést, aztán kísérteties módon ismételni látszott a történelem. Fordított a Qarabag.  

Telek úgy gondolja, nem azon múlt a vereség, hogy a Fradi jobb hátsó oldalán – direkt nem említette Ötvös nevét – átjáróházra hasonlított a csapat, de az biztos, hogy a válogatottba meghívott játékos, ha egy kissé keményebben védekezik, legalább az egyik góltól megmentette volna a Ferencvárost.

Telek András csak dicsérni tudta a Fradi játékosait

Nagyon hiányzott, hogy Tóth Alex csak csereként tudott beszállni a küzdelembe, rúgott egy csodálatos gólt, minden bizonnyal, ha végig a pályán van, más az eredmény. Összességében csak dicsérni tudom a fiúkat, nem törtek meg, amikor vesztésre álltak, mondhatni, amikor szinte kilátástalan helyzetbe kerültek. Felálltak és nagyon odatették magukat a küzdelembe. Persze ez elvárható, ha a BL-főtáblára akar kerülni egy csapat.

Telek szerint le a kalappal a csapat előtt, Varga Barnabásnak pedig csak annyit üzen: ne törjön le, most nem sikerült a helyzeteit kihasználni, de majd a válogatott mérkőzéseken ez biztosan sikerülni fog.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu