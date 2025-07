"Nem elég a mezeket kiküldeni a pályára" - a Fradi focistáinak üzent Telek András

Nem hiszem, hogy még egyszer ennyit kelljen izgulnunk azért, hogy mienk legyen az aranyérem. Bevallom, ezzel a kerettel és most ismerve az erősítéseket is, nem szabad, hogy nagy gond legyen a címvédés. Persze, nem elég kiküldeni a mezeket a pályára, meg kell szakadnia mindenkinek a sikerért. Az látom, hogy megújult a Fradi, jól igazoltunk és nem mellesleg, az ellenfeleket is meggyengítettük, Paksról és Felcsútról is igazoltunk