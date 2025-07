103 országban járt a világutazó, elárulta, hol volt a legrosszabb

A világjárás sok mindent megmutat az embernek – a jót, a rosszat és a nehezen elviselhetőt is. Miközben sok ország felejthetetlen élményeket nyújt, vannak olyan helyek is, amelyek messze elmaradnak az elvárásoktól. Egy világutazó most őszintén beszélt arról, mely országokat nem tudta élvezni, és tapasztalatait megosztotta az interneten – figyelmeztetésként más utazóknak.

103 országban járt a világutazó, bőven van tapaszatalat Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

„103 országban jártam a munkám révén, és az év nagy részét egy bőröndből élve töltöm. Érdekel az utazás, a külföldi élet vagy bármi más? Kérdezz bátran!” – írta a Redditen a Boston_772 nevű felhasználó. A poszt egy úgynevezett AMA (Ask Me Anything – kérdezz bármit) volt, amit a kommentelők komolyan is vettek: sokan kíváncsiak voltak, hová nem érdemes utazni, és miért.

Amikor egy felhasználó megkérdezte, melyik helyet ajánlaná egy „alkalmi utazónak”, aki nem hardcore világjáró, Szlovéniát nevezte meg: „Európa egyik leginkább alábecsült országa szerintem. Szuper biztonságos, megfizethető (európai viszonylatban), könnyű bejárni. Minden van benne egy kicsit: hegyek, tavak, borvidék, barlangok, kastélyok, és egy aprócska adriai partszakasz.” Írország nagyvárosait, valamint az Aran-szigeteket hétköznapokon szintén ajánlotta.

Amikor arról kérdezték, melyik volt a legkellemetlenebb hely, ahol valaha járt, egyértelmű választ adott: „Valószínűleg Szomália. Csak rövid időt töltöttem Mogadishuban egy munkához kapcsolódó megbízás miatt, és ne érts félre – jártam már igazán veszélyes helyeken –, de ez volt az egyedüli, ahol a leszállás pillanatától kezdve valódi félelmet éreztem.”

A férfi beszámolója szerint a környéken tapasztalható katonai jelenlét nemhogy megnyugtató lett volna, inkább még nyugtalanítóbbá tette a helyzetet. „Azt mondták, semmilyen körülmények között ne hagyjuk el az épületet, ahol megszálltunk. És ez egyike volt azon kevés helyeknek, ahol tényleg számoltam a napokat, hogy mikor hagyhatom el végre.”

Elmondása szerint fegyveres kíséret várta már a reptéren, nehézpáncélos konvoj vitte őket egyenesen a szállásra, ahonnan még kávézni sem lehetett kimenni. „Nem volt egyetlen nyilvános terület sem, ahol biztonságosan sétálni lehetett volna” – írta. Ami igazán hátborzongató volt számára, az a fegyverropogás: „Néha szórványos fegyverropogás hallatszott a távolból – pár nap után már szinte háttérzajjá vált.” Az egész ott tartózkodása alatt feszültségben telt az idő. „A reptér pedig... életemben nem éreztem még ilyen feszültséget egyetlen repülőtéren sem” – összegzett.

Magyarország külgazdasági és külügyminisztériuma nem javasolja a Szomáliába való utazást.