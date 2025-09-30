Veszélyben lehetnek a Fradi játékosai, pokoli túra következik

A cseh Viktoria Plzen elleni döntetlen után most még nehezebb feladat elé néz a Fradi, amely csütörtök este a Genk otthonában lép pályára az Európa-liga második fordulójában. A belga csapat az előző fordulóban egy végletekig kiélezett találkozón 1-0-ra legyőzte a Glasgow Rangers együttesét, így három ponttal áll az alapszakaszban. Mindkét csapat győzelemmel hangolt a hétközi nemzetközi megmérettetésre, ám a Genk jóval viharosabb körülmények között szerezte meg a három pontot. A St. Truiden elleni bajnokin, ugyanis több mint negyedórás kényszerszünet szakította meg a játékot, miután néhány vendégszurkoló rendbontásba kezdett.

Veszélyes mérkőzés vár a Fradira az Európa-ligában Fotó: Tumbász Hédi

Veszélyben lehet a Fradi játékosok testi épsége?

A találkozó hajrájában, 1–1-es állásnál a Genk-drukkerek petárdákat hajítottak a pályára, valamint többen elhagyták helyüket, és pirotechnikai eszközökkel zavarták meg a mérkőzést. A 15 perces kényszerszünet végül a vendégeknek kedvezett: akárcsak a Rangers elleni kupameccsen, a bajnokin is a dél-koreai Oh Hyeon-gyu volt a nyerőember, aki a hosszabbítás után szerezte meg a győztes találatot. Nem kizárt, hogy hasonló incidensek az Európa-liga csoportkörének második fordulójában, a Ferencváros ellen is előfordulhatnak, ami nemcsak a mérkőzés menetét, de akár a játékosok biztonságát is veszélyeztetheti.

Some delights from the Limburg Derby, St Truden 1-2 Genk 🇧🇪 pic.twitter.com/Pzm4SP7Y3V — 𝙰𝚕𝚊𝚗 𝙳𝚎𝚊𝚖𝚎𝚛 (@DeamerAl) September 29, 2025

A két együttes nem ismeretlen egymás számára: 2023-ban már összecsaptak a Konferencialiga csoportkörében, ahol mindkét összecsapás döntetlennel zárult. A belgiumi mérkőzésen nem született gól, míg a budapesti visszavágón Alekszandar Pesics találata ért pontot a zöld-fehérek számára – a csatár most a Plzen elleni mérkőzésen is főszerepet vállalt.

A Genk–Ferencváros találkozót október 2-án, csütörtökön 21:00-kor (TV: M4 Sport) rendezik. A belga csapat eddig hibátlan mérleggel áll a csoportban, míg a Fradi hazai pályán értékes döntetlent ért el a Plzen ellen.