Veszélyben lehetnek a Fradi játékosai, pokoli túra következik

A Genk-szurkolók a játékosokra is veszélyt jelenthetnek. A Fradi extrém körülmények között folytathatja az Európa-liga menetelést.
A cseh Viktoria Plzen elleni döntetlen után most még nehezebb feladat elé néz a Fradi, amely csütörtök este a Genk otthonában lép pályára az Európa-liga második fordulójában. A belga csapat az előző fordulóban egy végletekig kiélezett találkozón 1-0-ra legyőzte a Glasgow Rangers együttesét, így három ponttal áll az alapszakaszban. Mindkét csapat győzelemmel hangolt a hétközi nemzetközi megmérettetésre, ám a Genk jóval viharosabb körülmények között szerezte meg a három pontot. A St. Truiden elleni bajnokin, ugyanis több mint negyedórás kényszerszünet szakította meg a játékot, miután néhány vendégszurkoló rendbontásba kezdett.
A találkozó hajrájában, 1–1-es állásnál a Genk-drukkerek petárdákat hajítottak a pályára, valamint többen elhagyták helyüket, és pirotechnikai eszközökkel zavarták meg a mérkőzést. A 15 perces kényszerszünet végül a vendégeknek kedvezett: akárcsak a Rangers elleni kupameccsen, a bajnokin is a dél-koreai Oh Hyeon-gyu volt a nyerőember, aki a hosszabbítás után szerezte meg a győztes találatot. Nem kizárt, hogy hasonló incidensek az Európa-liga csoportkörének második fordulójában, a Ferencváros ellen is előfordulhatnak, ami nemcsak a mérkőzés menetét, de akár a játékosok biztonságát is veszélyeztetheti.
A két együttes nem ismeretlen egymás számára: 2023-ban már összecsaptak a Konferencialiga csoportkörében, ahol mindkét összecsapás döntetlennel zárult. A belgiumi mérkőzésen nem született gól, míg a budapesti visszavágón Alekszandar Pesics találata ért pontot a zöld-fehérek számára – a csatár most a Plzen elleni mérkőzésen is főszerepet vállalt.
A Genk–Ferencváros találkozót október 2-án, csütörtökön 21:00-kor (TV: M4 Sport) rendezik. A belga csapat eddig hibátlan mérleggel áll a csoportban, míg a Fradi hazai pályán értékes döntetlent ért el a Plzen ellen.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.