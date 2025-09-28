Varga Barnabás pihent, aztán gyorsan lezárta a Fradi győri rangadóját - Videó

A cseh Viktoria Plzen ellen emberhátrányban, a hajrában 1-1-re mentett Európa-liga-meccs után, idegenbeli NB I-es rangadón 2-0-ra nyert a Ferencváros labdarúgócsapata az eddig veretlen Győr ellen. A címvédő oda tért vissza a magyar bajnokság 8. fordulójában, ahol májusban (2-1-es sikerrel) bebiztosította az aranyérmét: az ezúttal 8280 nézőt vonzó ETO Stadionba. Most a Győr-Fradi mérkőzés a dobogóra lépésről döntött a bajnok javára.

Jár a taps, Varga Barnabás hat perccel a becserélése után eldöntötte a Győr-Fradi NB I-es rangadót Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Pedig az első félidő elején és végén Robbie Keane csapata fölé kerekedett a Győr. Az ír Fradi-edzőnek leginkább a győriek magyar válogatott játékosa, Vitális Milán lövéseinél volt oka aggódni, de előbb Szalai Gábor mentet fejjel, majd Dibusz Dénes védett nagyot. Csakhogy ekkor már a játékrész közepén magára talált vendégcsapat vezetett, hiszen a meccs első célra tartó lövésével a svéd Jonathan Levi a 18. percben mesés ballábas szabadrúgásgólt lőtt az ETO-kapu bal sarkába (0-1).

Győr-Fradi: Levi és Varga döntöttek

Borbély Balázs győri vezetőedző csapata a fordulás után is igyekezett legalább a szezonbeli veretlensége megmentésére, de kollégája olyan ászokat cserélhetett be, mint például az addig a kispadon pihentett Tóth Alex és Varga Barnabás. Utóbbi a 64. percen – Levi beadása és Cadu gólpassza után – közelről a győri kapuba fejelt (0-2). Ez volt Varga szezonbeli 14. tétmeccsén a 11. gólja.

Az NB I élcsoportja 8 forduló után: 1. Paks 18 pont, 2. FTC 14 (16-6), 3. DVSC 14 (11-10), 4. MTK 13, 5. Győr 12.

A Fradi legközelebb csütörtökön (21.00, tv: M4 Sport) a belga Genk vendég lesz az Európa-liga főtáblás küzdelmeinek második körében.