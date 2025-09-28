RETRO RÁDIÓ

Varga Barnabás pihent, aztán gyorsan lezárta a Fradi győri rangadóját - Videó

Varga Barnabás csereként is nyerőember. Levi és a magyar válogatott csatár döntötte el a Győr-Fradi rangadót az NB I-ben.

Megosztás
Szerző: LL
Létrehozva: 2025.09.28. 20:10
Varga Barnabás győr Fradi NB I

A cseh Viktoria Plzen ellen emberhátrányban, a hajrában 1-1-re mentett Európa-liga-meccs után, idegenbeli NB I-es rangadón 2-0-ra nyert a Ferencváros labdarúgócsapata az eddig veretlen Győr ellen. A címvédő oda tért vissza a magyar bajnokság 8. fordulójában, ahol májusban (2-1-es sikerrel) bebiztosította az aranyérmét: az ezúttal 8280 nézőt vonzó ETO Stadionba. Most a Győr-Fradi mérkőzés a dobogóra lépésről döntött a bajnok javára.

Jár a taps, Varga Barnabás hat perccel a becserélése után eldöntötte a Győr-Fradi NB I-es rangadót
Jár a taps, Varga Barnabás hat perccel a becserélése után eldöntötte a Győr-Fradi NB I-es rangadót      Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Pedig az első félidő elején és végén Robbie Keane csapata fölé kerekedett a Győr. Az ír Fradi-edzőnek leginkább a győriek magyar válogatott játékosa, Vitális Milán lövéseinél volt oka aggódni, de előbb Szalai Gábor mentet fejjel, majd Dibusz Dénes védett nagyot. Csakhogy ekkor már a játékrész közepén magára talált vendégcsapat vezetett, hiszen a meccs első célra tartó lövésével a svéd Jonathan Levi a 18. percben mesés ballábas szabadrúgásgólt lőtt az ETO-kapu bal sarkába (0-1).

Győr-Fradi: Levi és Varga döntöttek

Borbély Balázs győri vezetőedző csapata a fordulás után is igyekezett legalább a szezonbeli veretlensége megmentésére, de kollégája olyan ászokat cserélhetett be, mint például az addig a kispadon pihentett Tóth Alex és Varga Barnabás. Utóbbi a 64. percen – Levi beadása és Cadu gólpassza után – közelről a győri kapuba fejelt (0-2). Ez volt Varga szezonbeli 14. tétmeccsén a 11. gólja.

Az NB I élcsoportja 8 forduló után: 1. Paks 18 pont, 2. FTC 14 (16-6), 3. DVSC 14 (11-10), 4. MTK 13, 5. Győr 12.

A Fradi legközelebb csütörtökön (21.00, tv: M4 Sport) a belga Genk vendég lesz az Európa-liga főtáblás küzdelmeinek második körében.

A Fradi az Európa-ligában

menetrend, keret, pénzdíj

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu