Nem akármiből merítene erőt a Győr elleni meccshez a Fradi

Robbie Keane csapata kellemes emlékeket őriz az ETO Parkról. A vezetőedző reméli, hogy játékosai erőt tudnak meríteni a legutóbbi sikerből a vasárnapi Győr-FTC bajnokira.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.09.28. 07:00
Fradi győr Robbie Keane

A vasárnapi Győr-FTC NB I-es bajnoki (18:00, tv: M4 Sport) keretein belül újabb erős ellenféllel néz szembe a magyar rekordbajnok a Viktoria Plzen elleni 1-1-es döntetlennel zárult Európa-liga mérkőzés után. Robbie Keane vezetőedző csapata viszont kellemes emlékeket őrizhet a találkozónak otthont adó ETO Park kapcsán, hiszen a Fradinak Győrben sikerült bebiztosítania a 36. bajnoki címét.

Győr-FTC: Robbie Keane reménykedik
Robbie Keane reméli, hogy játékosai erőt tudnak meríteni a legutóbbi sikerből a vasárnapi Győr-FTC bajnokira. Fotó: Purger Tamás

Legutóbb bajnoki címet ért a Győr-FTC meccsen aratott győzelem

Legutóbb remek eredményt sikerült elérnünk Győrben, amivel megnyertük a bajnokságot is, bízom benne, hogy a játékosaim abból a sikerből erőt tudnak meríteni a vasárnapi találkozóra

 – nyilatkoza a fradi.hu-nak a vendégek ír vezetőedzője. Robbie Keane hozzátette, a felkészülés során újra megnézték a májusi mérkőzést, amely Szalai Gábor és Lenny Joseph góljainak köszönhetően 2-1-es ferencvárosi győzelemmel zárult. 

Kemény találkozó volt egy nagyon erős csapat ellen, ami most is remek focit játszik. Tudjuk, hogy mennyire fontos lesz ez a mérkőzés, éppen ezért már nagyon várjuk

– fogalmazott a Fradi edzője.

A Viktoria Plzen elleni El-meccsre visszatérve elmondta, ott közel 60 percet kellett emberhátrányban játszaniuk, ami sosem ideális. Reméli, hogy a csapatában meglesz a kellő intenzitás a győriek ellen. 

Viszont a csehek ellen a második félidőben felébredtünk és a végén az egyenlítés után nagyon boldog voltam a csapattal együtt, úgy vélem, hogy ezt is magunkkal vihetjük vasárnap Győrbe

– tette hozzá Robbie Keane.

 

