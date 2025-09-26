„Elegem van!” – kitették a csapatból, Robbie Keane elbeszélgetett a Fradi gólszerzőjével

Csodacserének bizonyult az FTC–Plzen Európa-liga mérkőzésen (1-1) a zöld-fehérek szerb játékosa. Mint arról beszámoltunk, a magyar rekordbajnok emberhátrányban játszott, amikor Aleksandar Pesics a 84. percben lépett pályára, majd tíz perccel később kiegyenlített a csehek ellen, megszerezve ezzel az egy pontot a Fradinak. Az ünnepelt csatárt korábban kitették a csapat keretéből, sőt, már Robbie Keane-nek is el kellett vele beszélgetnie egyszer, de a szurkolók szerint Pesics nagyon megérdemelte ezt a gólt. Mostanra igazi csapatember lett, akire mindig lehet számítani és akár csereként is hozzáteszi a magáét.

Csodacserének bizonyult az FTC–Plzen Európa-liga mérkőzésen Aleksandar Pesics – Fotó: Metropol

A szerb csatár már 2023-ban úgy érkezett a Ferencvároshoz, hogy korábbi csapatában, a Crvena zvezdában túlzásba vitte a viccelődést. Az Informer podcastban azt nyilakozta, hogy a szerb klub vezetőségének tagjaival korrekt volt a kapcsolata, kivéve Marko Marinnal – aki egyébként a zöld-fehéreknél is megfordult korábban.

Három vagy négy fordulóval a vége előtt Milojevics kirúgott egy edzésről. Pedig nyugodt volt a hangulat, majdnem megnyertük már a bajnoki címet. Mindig baráti volt a kapcsolatom az edzővel, aztán egy viccelődést túlzásba vittem, és megérdemelten dobott ki... Egy idő után olyan információkat kaptam, hogy Marin akkor azt mondta az edzőnek, ez végre egy jó lehetőség arra, hogy megszabaduljon tőlem

– mondta akkor Pesics, aki hamar megsérült a Fradiban, majd az ősz egész jól sikerült neki. 2024 tavaszán viszont váratlanul kikerült a Fradi keretéből. A klub akkoriban kiadott közleménye szerint fegyelmi vétséget követett el. Azt is pletykálták, hogy Pesicsnek Dibusz Dénes csapatkapitánnyal volt vitája, de a szerb csatár ezt tagadta.

Nem volt semmilyen konfliktus. Volt egy kis nézeteltérés a kapussal egy labda miatt, de ez naponta megtörténik minden klubban és minden öltözőben. Ez az igazság, és elegem van ezekből a történetekből

– mondta még 2024 márciusában az Informernek Pesics.

Pesics megérdemelte az FTC–Plzen Európa-liga meccsen szerzett gólját

A szerb csatár Pascal Jansen irányítása alatt ismét megkapta a lehetőséget a bizonyításra, de a góllövőcipőjét már Robbie Keane vezetésével találta meg. Majd idén márciusban, egy Diósgyőr ellen bajnokin összeveszett Varga Barnabással azon, hogy ki rúgja a tizenegyest.

Ezt meg fogom oldani. Pesiccsel én magam fogok beszélni személyesen

– nyilatkozta akkor az ír edző. A szerb csatár a szurkolók szerint mostanra viszont igazi csapatember lett, mindig lehet rá számítani, akár csereként is. Éppen ezért is érdemelte meg annyira a Plzen elleni gólját.