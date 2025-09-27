RETRO RÁDIÓ

Hétvégén találkoznak, ő lesz a Fradi következő edzője?

Érdekes találkozó lesz. Borbély Balázs csapata még veretlen a Győr-FTC bajnoki előtt.

Veretlenül készül Borbély Balázs csapata a Győr-FTC magyar bajnoki mérkőzésre (18:00, tv: M4 Sport). A hazai csapat ráadásul, igaz csak egyetlen ponttal, de jelenleg a címvédő vendégek előtt áll az NB I tabelláján, és az is csodaszámba megy, hogy idén eljutottak a Konferencialiga selejtezőjének utolsó fordulójába. Talán ezért is vetődött fel, ha ez így megy tovább, az ETO meg tudja-e tartani a vezetőedzőjét, és van olyan, aki nem lepődne meg, ha Borbély a Fradi kispadján kötne ki.

Győr-FTC: Borbély Balázs csapata veretlenül készül
Veretlenül készül Borbély Balázs csapata a Győr-FTC magyar bajnoki mérkőzésre Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora még augusztus közepén nyilatkozott Borbély Balázsról, amikor a Győr még talpon volt a nemzetközi kupaporondon. Bár a Konferencialiga főtáblájára nem sikerült a feljutás, a bajnokságban azóta is veretlen a csapat, sőt, még előkelőbb helyen állnak, mint akkoriban, amikor Hajdú B. úgy fogalmazott:

A Győr számára Borbély Balázs szempontjából szerintem a legnagyobb veszély, hogyha ez így megy tovább, meg tudja-e tartani ezt az edzőt vagy sem.

A sportkommentátor hozzátette, el tudja képzelni, hogy akár külföldről, akár belföldről érdeklődnének Borbély iránt. Akár még a legmagasabb szintről is.

Egy Bajnokok Ligájában valaha játszó, válogatott játékos, aki ugye a Fradi utánpótlásában is dolgozott. Nem tartom kizártnak, hogy Borbély Balázs valamikor, most szerencsére nincs szó arról, hogy edzőt váltana a Ferencváros, de én meg lennék lepve, ha a következő tíz év egyikében sem ülne a Fradi kispadján

fogalmazott akkoriban Hajdú B. István.

Győr-FTC: egyelőre még biztosan ellenfélként találkoznak

Bár ez az egész edzőkérdés egyelőre csak egy hosszú távú feltételezés, ami tény, hogy Borbély Balázs még biztosan ellenfélként találkozik vasárnap a Fradi játékosaival. A találkozó 18 órakor kezdődik, és az M4 Sport élőben közvetíti majd.

 

