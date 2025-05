Földobott pénzről beszélt a Gulácsit elbúcsúztató Hajdú B. István

Gulácsi Péter némileg váratlanul, de még időben Marco Rossi kerethirdetése előtt maga jelentette be, hogy vége, elbúcsúzik a címeres meztől. Hajdú B. István számos mérkőzését közvetítette.

Az utolsó fellépés: Gulácsi Péter kapus gólt kap a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Németország–Magyarország mérkőzésen Düsseldorfban 2024. szeptember 7-én. A magyar labdarúgó-válogatott 5-0-s vereséget szenvedett a német csapattól Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Gulácsi Péterben már érlelődött

A németek elleni 5-0-s zakó után 2024 őszén már nem lépett pályára a magyar válogatottban Gulácsi Péter, aki pihenőt kért, hogy kizárólag a klubcsapatára koncentrálhasson. Meg is sérült később, majd folyamatosan védett az RB Leipzigben, az idény álomcsapatába is bekerült. Márciusban ismét hazatért, ám nem az ő nevével kezdődött Marco Rossi válogatottjának névsora a törökök elleni két vesztes meccsen – egy sérülés közbeszólt.

– Nem tudom, hány hasonló év van még a karrieremben, de a jövőre nézve olyan döntést akartam hozni, amiből az egészségem és a családom is profitálni tud.

Ez a megfelelő pillanat most, mert ha az ember azt érzi, hogy már csak 99 százalék, akkor nincs értelme.

Hazudnék, ha azt mondanám, nem fájna… De eljött az a pillanat, amikor valamiről lemondasz, hogy mást nyerj vele – idézte a Magyar Nemzet a kapust.

Hajdú B. István reményei

Természetesen sokan elbúcsúztatták Gulácsi Pétert, akire igazi szeretetcunami zúdult az interneten. Csatlakozott a válogatott-pályafutását méltatók táborához Hajdú B. István is.

– Biztos, hogy nem földobott egy pénzt, és félrecsúszott, így döntötte el, hogy mi lesz. Kívánom más kapusoknak is, hogy ilyen szép pályafutásuk legyen, valamint legyen még ilyen kapusunk, mint ő. Ugye három Eb-n ott volt, abból kettőn védett is. Ez önmagáért beszél! – fogalmazott az M4 Sport Góóól2 című műsorában.

Kivárta a sorát

A Liverpool akadémiáján is nevelkedett Gulácsi Pétert 2013-ban Egervári Sándor hívta be először a felnőttválogatott keretébe, de – bár együtt lettek U20-as világbajnoki bronzérmesek – pályára nem küldte. Pintér Attilánál debütált 2014-ben, majd ismét Király Gábor mögé szorult a rangsorban. A 2016-os Európa-bajnokságon is a kispadon ült, ősztől ő lett az első számú kapus Bernd Storcknál. Onnantól kezdve, ha sérülés nem hátráltatta, élvezte és meg is hálálta a bizalmat.

Gulácsi klubszinten folytatja a pályafutását. Élő szerződése van Lipcsében, mégis egyre inkább felerősödnek azok a hangok, amelyek szerint ott is eljött a búcsú ideje...