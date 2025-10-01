RETRO RÁDIÓ

Robbie Keane nem titkolja, belga csapattól kapott ajánlatot

Felkészülten várja az Európa-liga meccset a Fradi edzője. Robbie Keane egy érdekességet is elárult a találkozó előtt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.01. 20:45
Robbie Keane Európa-liga Fradi

Szerdán megérkezett Belgiumba a Ferencváros, ahol csütörtökön a Genk ellen játszik a csapat az Európa-liga főtábláján (21.00, Tv: M4 Sport). A meccset megelőző sajtótájékoztatón a Fradi edzője, Robbie Keane elmondta, miért ismeri jól a belga focit.

Robbie Keane felkészült a belgákból
Robbie Keane felkészült a belgákból Fotó: Hegedüs Róbert

A tréner elárulta, pár éve megkeresték az országból.

Néhány éve kaptam egy állásajánlatot egy itteni csapattól, de nem árulom el, melyiktől. Emiatt tanulmányoztam az itteni bajnokságot, így ismerem az erősségeit a belga futballnak, ami egyfajta előny is lehet csütörtökön a számunkra

- idézi az Origo az ír szakembert, aki második meccsén irányítja a szezonban az Európa-liga főtábláján a Fradit.

Robbie Keane Lisztes Krisztiánról is beszélt

A Fradi nyáron hozta haza kölcsönbe Lisztes Krisztiánt, aki Frankfurtban nem fért be a nagycsapatba. A támadó ugyan ott van az Európa-liga keretben, de egyelőre nem játszik. Keane elárulta, a 20 éves focista sérülése után az erőnléti stábbal próbálja utolérni magát és régi formáját.

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A főtáblán már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu