Robbie Keane nem titkolja, belga csapattól kapott ajánlatot

Szerdán megérkezett Belgiumba a Ferencváros, ahol csütörtökön a Genk ellen játszik a csapat az Európa-liga főtábláján (21.00, Tv: M4 Sport). A meccset megelőző sajtótájékoztatón a Fradi edzője, Robbie Keane elmondta, miért ismeri jól a belga focit.

Robbie Keane felkészült a belgákból Fotó: Hegedüs Róbert

A tréner elárulta, pár éve megkeresték az országból.

Néhány éve kaptam egy állásajánlatot egy itteni csapattól, de nem árulom el, melyiktől. Emiatt tanulmányoztam az itteni bajnokságot, így ismerem az erősségeit a belga futballnak, ami egyfajta előny is lehet csütörtökön a számunkra

- idézi az Origo az ír szakembert, aki második meccsén irányítja a szezonban az Európa-liga főtábláján a Fradit.

Robbie Keane Lisztes Krisztiánról is beszélt

A Fradi nyáron hozta haza kölcsönbe Lisztes Krisztiánt, aki Frankfurtban nem fért be a nagycsapatba. A támadó ugyan ott van az Európa-liga keretben, de egyelőre nem játszik. Keane elárulta, a 20 éves focista sérülése után az erőnléti stábbal próbálja utolérni magát és régi formáját.