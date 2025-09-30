Robbie Keane tanult a hibájából, az edző reagált a Fradi botrányára

Napok után is téma Cebrail Makreckis butasága a Ferencváros öltözőjében. A zöld-fehérek légiósa a Plzen ellen kapott piros lapot úgy, hogy 38 perc alatt gyűjtött be két sárgát az Európa-liga főtábláján. Makreckis kiállítása után a játékos közösségi oldalán üzent, a szurkolók a támogatásukról biztosították őt. Mint kiderült, Robbie Keane sem ment el szó nélkül az eset mellett.

Makreckis kiállítása volt a téma az öltözőben Fotó: Mirkó István

A Ferencváros vasárnap a Győr otthonában játszott bajnokit, melyet 2-0-ra nyert meg. A meccs első félidejében a válogatott Ötvös Bence követett el butaságot, szabálytalansága és a sípszó után sarokkal elrúgta a labdát. Sárga lapot kapott érte, a szünetben pedig le is cserélte őt Robbie Keane. Az ír szakember erről a húzásáról is beszélt, mint kiderült, Makreckis esete után elbeszélgetett a játékosokkal.

Megmondtam a srácoknak két napja, hogy ha valaki még egyszer buta sárga lapot hoz össze, lecserélem. Ötvös teljesítményével nem volt gond, de volt még egy visszahúzása a sárga lapja után, így nem kockáztathattam. Nem a teljesítménye miatt cseréltem le

- mondta Keane a győri siker után.

Makreckis kiállítása után pihen

Cebrail Makreckis a csütörtök esti kiállítása után a Győr ellen kispados volt, nem cserélte be őt Keane. A játékos a csütörtöki, Genk elleni Európa-liga meccset eltiltás miatt hagyja ki (21.00, Tv: M4 Sport).