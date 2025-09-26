RETRO RÁDIÓ

Robbie Keane a meccs után kimondta, ilyen a mostani Fradi

A Ferencváros vezetőedzője a saját egészségét sem féltette örömében. A Fradi-Plzen Európa-liga-meccs után boldogan értékelt a szakember.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 06:15
Fradi Európa-ligában Plzen

Talán játékosként futott utoljára akkorát egy meccsen Robbie Keane, mint a Fradi-Plzen találkozó legvégén. A Ferencváros az Európa-ligában a 94. percben mentett pontot a csehek ellen, Alekszandar Pesics fejese után az ír szakember is sprintelt egy nagyot.

Robbie Keane büszkén értékelt a Fradi-Plzen meccs után
Robbie Keane büszkén értékelt a Fradi-Plzen meccs után Fotó: Tumbász Hédi

Drámai lett a Fradi-Plzen vége

Keane a meccs után azt mondta, erre a mentalitásra mindig is büszke lesz.

"Ki lehet mondani, ez a csapat úgy nézett ki, mint Robbie Keane Fradija. Majdnem hatvan percet játszottunk emberhátrányban, de egy percig nem adtuk fel egy kimondottan jó csapat ellen. Aki a második félidőben a pályán volt, az mindent megtett a sikerért. Higgadtak, de harcosak voltunk, boldogan láttam azt, ahogy küzdenek a fiúk"

- mondta Keane, aki saját futásáról is beszélt.

Rég futottam ennyit, eszembe is jutott, nehogy meghúzódjak

- mosolygott a tréner, aki jövő csütörtökön Belgiumban, a Genk ellen irányítja a Fradit az Európa-ligában.

A Fradi az Európa-ligában

menetrend, keret, pénzdíj

 

 

