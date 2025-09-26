Robbie Keane a meccs után kimondta, ilyen a mostani Fradi

A Ferencváros vezetőedzője a saját egészségét sem féltette örömében. A Fradi-Plzen Európa-liga-meccs után boldogan értékelt a szakember.
Talán játékosként futott utoljára akkorát egy meccsen Robbie Keane, mint a Fradi-Plzen találkozó legvégén. A Ferencváros az Európa-ligában a 94. percben mentett pontot a csehek ellen, Alekszandar Pesics fejese után az ír szakember is sprintelt egy nagyot.
Keane a meccs után azt mondta, erre a mentalitásra mindig is büszke lesz.
"Ki lehet mondani, ez a csapat úgy nézett ki, mint Robbie Keane Fradija. Majdnem hatvan percet játszottunk emberhátrányban, de egy percig nem adtuk fel egy kimondottan jó csapat ellen. Aki a második félidőben a pályán volt, az mindent megtett a sikerért. Higgadtak, de harcosak voltunk, boldogan láttam azt, ahogy küzdenek a fiúk"
- mondta Keane, aki saját futásáról is beszélt.
Rég futottam ennyit, eszembe is jutott, nehogy meghúzódjak
- mosolygott a tréner, aki jövő csütörtökön Belgiumban, a Genk ellen irányítja a Fradit az Európa-ligában.
