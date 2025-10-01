RETRO RÁDIÓ

Nem kertelt a BL-győztes sztár, igazából ezt gondolja a Fradiról

Csütörtökön már a másosik meccsén lép pályára az Európa-liga főtábláján a Ferencváros. A Genk-Fradi meccs előtt a hazaiak német mestere nyilatkozott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.01. 19:15
Ferencváros Genk Európa-Liga

A Plzen ellen utolsó pillanatban kiharcolt döntetlen után csütörtökön Belgiumban játszik a Ferencváros az Európa-Liga főtábláján. Két év után rendeznek újra Genk-Fradi meccset (21.00, Tv: M4 Sport), 2023-ban a Konferencialigában 0-0 lett idegenben a végeredmény, Budapesten pedig 1-1-re végeztek a csapatok. 

Két éve nem született gól a Genk-Fradi meccse
Két éve nem született gól Belgiumban a Genk-Fradi meccsen Fotó: Belga via AFP

A csütörtöki találkozó előtt megszólalt a belgák német szakvezetője. Thorsten Fink játékosként igazi világsztár volt, a középpályás a Bayern Münchennel 2001-ben Bajnook Ligáját nyert. Ő is tudja, ki most a Fradi legjobbja.

Ferencváros egy nagyon jó csapat, kifejezetten jó játékosokkal a keretében, említhetném példaként Naby Keitát, vagy a támadók közül Varga Barnabást. A tizenhatosunkon belüli védekezésünknek kifogástalanul kell működnie, mert az ellenfelünk beívelései és pontrúgásai veszélyesek, ezekre mindenképpen figyelnünk kell

– idézi az MTI az 57 éves német szakembert.

Ez dönthet a Genk-Fradi meccsen

A belgák válogatott játékosa, Bryan Heynen tudja, mi vezethet sikerre.

Nekünk a saját játékunkra kell figyelnünk, és nem akarunk változtatni a megszokott felfogásunkon: alapvetően az előző idényben is a támadófutball hozta nekünk a sikereket, ezért ezen nem módosítunk, legfeljebb apró részleteken finomítunk.

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A főtáblán már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu