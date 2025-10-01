Nem kertelt a BL-győztes sztár, igazából ezt gondolja a Fradiról

A Plzen ellen utolsó pillanatban kiharcolt döntetlen után csütörtökön Belgiumban játszik a Ferencváros az Európa-Liga főtábláján. Két év után rendeznek újra Genk-Fradi meccset (21.00, Tv: M4 Sport), 2023-ban a Konferencialigában 0-0 lett idegenben a végeredmény, Budapesten pedig 1-1-re végeztek a csapatok.

Két éve nem született gól Belgiumban a Genk-Fradi meccsen Fotó: Belga via AFP

A csütörtöki találkozó előtt megszólalt a belgák német szakvezetője. Thorsten Fink játékosként igazi világsztár volt, a középpályás a Bayern Münchennel 2001-ben Bajnook Ligáját nyert. Ő is tudja, ki most a Fradi legjobbja.

Ferencváros egy nagyon jó csapat, kifejezetten jó játékosokkal a keretében, említhetném példaként Naby Keitát, vagy a támadók közül Varga Barnabást. A tizenhatosunkon belüli védekezésünknek kifogástalanul kell működnie, mert az ellenfelünk beívelései és pontrúgásai veszélyesek, ezekre mindenképpen figyelnünk kell

– idézi az MTI az 57 éves német szakembert.

Ez dönthet a Genk-Fradi meccsen

A belgák válogatott játékosa, Bryan Heynen tudja, mi vezethet sikerre.

Nekünk a saját játékunkra kell figyelnünk, és nem akarunk változtatni a megszokott felfogásunkon: alapvetően az előző idényben is a támadófutball hozta nekünk a sikereket, ezért ezen nem módosítunk, legfeljebb apró részleteken finomítunk.