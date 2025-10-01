Nem kertelt a BL-győztes sztár, igazából ezt gondolja a Fradiról

Csütörtökön már a másosik meccsén lép pályára az Európa-liga főtábláján a Ferencváros. A Genk-Fradi meccs előtt a hazaiak német mestere nyilatkozott.
A Plzen ellen utolsó pillanatban kiharcolt döntetlen után csütörtökön Belgiumban játszik a Ferencváros az Európa-Liga főtábláján. Két év után rendeznek újra Genk-Fradi meccset (21.00, Tv: M4 Sport), 2023-ban a Konferencialigában 0-0 lett idegenben a végeredmény, Budapesten pedig 1-1-re végeztek a csapatok.
A csütörtöki találkozó előtt megszólalt a belgák német szakvezetője. Thorsten Fink játékosként igazi világsztár volt, a középpályás a Bayern Münchennel 2001-ben Bajnook Ligáját nyert. Ő is tudja, ki most a Fradi legjobbja.
Ferencváros egy nagyon jó csapat, kifejezetten jó játékosokkal a keretében, említhetném példaként Naby Keitát, vagy a támadók közül Varga Barnabást. A tizenhatosunkon belüli védekezésünknek kifogástalanul kell működnie, mert az ellenfelünk beívelései és pontrúgásai veszélyesek, ezekre mindenképpen figyelnünk kell
– idézi az MTI az 57 éves német szakembert.
A belgák válogatott játékosa, Bryan Heynen tudja, mi vezethet sikerre.
Nekünk a saját játékunkra kell figyelnünk, és nem akarunk változtatni a megszokott felfogásunkon: alapvetően az előző idényben is a támadófutball hozta nekünk a sikereket, ezért ezen nem módosítunk, legfeljebb apró részleteken finomítunk.
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A főtáblán már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.