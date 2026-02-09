„Engem elzavartak volna Újpestről ilyen hibák után” – keményen beszólt a lila-fehér legenda
Harminckét tétmeccs szaladt le, és a lila-fehér labdarúgók 2015 óta nem nyertek az FTC ellen. Az Újpest gyengélkedését elemezte Harsányi László, aki szerint neki annak idején nem néztek volna el hasonló hibákat.
Régen rossz, ha az Újpest tétmeccsét csak kisebb-nagyobb megszakításokkal nézi meg a tévében, mert elveszi a kedvét, amit lát – jegyezte meg Harsányi László, az Újpesti Dózsa egykori labdarúgója a Metropolnak. Márpedig ez történt, amikor szombaton a Fradi 3-0-ra nyert a lila-fehérek ellen, és ezzel újra élre állt a tabellán. A 74 éves egykori újpesti legenda szerint őt elzavarták volna a Megyeri útról, ha olyan hibákat vétett volna, mint most a lila-fehér utódok.
Horváth Józseffel közösen hermetikusan lezártuk a kapunk előtti középső területet. Ám ha »Vörössel« ilyen bakikat vétettünk volna, mint amilyeneket a maiak, edzőink, Baróti Lajos és Várhidi Pál bácsi mindkettőnket elküldött volna melegebb éghajlatra, a Megyeri úti stadion környékére se mehettünk volna vissza. A három bekapott gólunknak ugyanaz a kiváltója: a megengedhetetlen védelmi hibák
– mondta Harsányi, a Siófokon élő háromszoros válogatott egykori védő, aki 1974-ben U23-as Eb-t nyert, majd később a New York Cosmos meghívta egy világ körüli túrára, és azon együtt futballozhatott a Császárral, azaz Franz Beckenbauerrel.
Csak a kiesés ellen fog küzdeni az Újpest?
A Siófokon élő „Hares” a gondok eredőjét abban látja, hogy bár most financiális értelemben előnyös helyzetben van az Újpest, eddig nem igazolt olyan játékosokat, akik meghatározók lehetnének.
Mintha valamennyi újpesti futballista megelégedne a középszerrel, márpedig lelkesedés nélkül nem megy ez a játék.
A kiváló centerhalf hozzátette, nem kíván vészmadár lenni, de ha az Újpest 21 forduló után csak a kilencedik helyen áll, akkor okkal vethető fel a kérdés: csak a kiesés ellen fog küzdeni tavasszal?
