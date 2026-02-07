Totális Fradi-siker, első helyet ért az Újpest kiütése

Szombaton rendezték meg a magyar bajnokság egyik legnagyobb múltú rangadóját,a 246. Fradi-Újpest derbit. A zöld-fehérek nagy iramban kezdték a találkozót, ennek eredményeként a 10. percben Abu Fani passzából Franko Kovacevic megszerezte a vezetést az FTC-nek. A télen igazolt csatár másodszor volt eredményes új csapatában. A folytatásban sem vett vissza a tempóból a hazai együttes: a szintén januárban érkező Mariano Gomez lövésével, majd a napokban a Fradihoz igazolt Osváth Attila pontos passzát követően Kanikovszki találatával tovább növelte előnyét, így a csapatok 3-0-s hazai vezetéssel vonultak a szünetre.

Három hazai gólt is hozott a Fradi-Újpest első félideje Fotó: Szabolcs László

Fradi-Újpest: az első félidő döntött

Az Újpest vezetőedzője, Szélesi Zoltán Dárdai Pál sportigazgatóval együtt láthatóan rendezte a sorokat a szünetben, hiszen a vendégek lendületesebben futballoztak a második félidő elején, ám a lilák nem tudtak szépíteni. A rangadót végül az első játékrész döntötte el: a Ferencváros 3-0-ra legyőzte az Újpestet. A zöld-fehérek ezzel a győzelemmel a tabella élére ugrottak, míg az Újpest a 9. helyen áll.

A Ferencváros legközelebb a Magyar Kupában lép pályára: jövő hét szerdán (17:30) a Csákvárt fogadja a Groupama Arénában. Az Újpest ezzel szemben a jövő pénteki (20:00) bajnokira készül, amikor a DVSC látogat a Szusza Ferenc Stadionba.

Nyeretlen Dárdai Pál

Dárdai Pál január 3. óta sportigazgató a lila-fehéreknél, a csapat eddig egy döntetlen mellett kétszer kikapott.