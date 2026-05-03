Bottal járó, szívbeteg asszonytól rabolták el a gyógyszerpénzt Kazincbarcikán

Gyógyszertárba ment egy idős, beteg asszony, amikor kirabolta egy fiatal férfi Kazincbarcikán. A támadót elfogták, kiderült, hogy mindig idős, beteg embereket rabolt ki.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.03. 16:38
Módosítva: 2026.05.03. 17:20
Bottal járó szívbeteg asszonyt rabolt ki egy fiatal férfi Kazincbarcikán. Az idős nő a gyógyszertárba igyekezett, hogy kiváltsa a szívgyógyszerét, de megpihent egy padon, ekkor ült mellé későbbi támadója, aki előbb cigarettát kért tőle, majd követni kezdte és ki akarta tépni a kezéből a táskáját. Erről az áldozat beszélt a Tényeknek.

Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

Szívbeteg asszonytól rabolt pénzt a tolvaj

Ellopta a nőtől a szívgyógyszerei árát, mintegy 20 ezer forintot és az iratait is. A rendőrök azonban hamar elfogták.
Az eset pár hónapja történt, az ügyészség most emelt vádat a férfi ellen. A többszörös visszaeső vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. Ha beismeri tettét, négy év fegyházat kaphat, írja a Tények.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
