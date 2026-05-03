Bottal járó, szívbeteg asszonytól rabolták el a gyógyszerpénzt Kazincbarcikán

Bottal járó szívbeteg asszonyt rabolt ki egy fiatal férfi Kazincbarcikán. Az idős nő a gyógyszertárba igyekezett, hogy kiváltsa a szívgyógyszerét, de megpihent egy padon, ekkor ült mellé későbbi támadója, aki előbb cigarettát kért tőle, majd követni kezdte és ki akarta tépni a kezéből a táskáját. Erről az áldozat beszélt a Tényeknek.

Szívbeteg asszonytól rabolt pénzt a tolvaj

Ellopta a nőtől a szívgyógyszerei árát, mintegy 20 ezer forintot és az iratait is. A rendőrök azonban hamar elfogták.

Az eset pár hónapja történt, az ügyészség most emelt vádat a férfi ellen. A többszörös visszaeső vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. Ha beismeri tettét, négy év fegyházat kaphat, írja a Tények.