Vitézy felült a Tisza-vonatra: a Budapest-Belgrád vasúttól az autópályákig mindent átírna

Meglepő fordulat volt Magyar Pétertől, hogy a közlekedési és beruházási miniszternek a Podmaniczky Mozgalom vezetőjét kérte fel, akit alig egy éve még a „Fidesz hekkjének” nevezett. Vitézy Dávid szakmai pályája szorosan összefonódik a Fidesz-kormányok időszakával.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.28. 05:00
Budapest főváros Vitézy Dávid

Rengeteg embert meglepett Magyar Péter bejelentése:  a Tisza Párt elnöke közölte, hogy  közlekedési és beruházási miniszternek Vitézy Dávidot kérte fel. A döntés azért is keltett komoly visszhangot, mert a politikus még 2024 tavaszán élesen támadta Vitézyt, és nyilvánosan a „Fidesz hekkjének” nevezte.

A főpolgármester-választási kampány hajrájában, miután Szentkirályi Alexandra visszalépett, Magyar Péter úgy fogalmazott:

Vitézy Dávid a Fidesz hekkje, mindenki tudja, hogy hozzájuk tartozik.

Akkor azt is hangsúlyozta, hogy sem a Fidesz, sem a DK jelöltjét nem támogatja, utalva ezzel Vitézy Dávidra és Karácsony Gergelyre. Magyar akkor azt mondta, hogy  mindkét főpolgármester-jelölt rossz választás lett volna Budapest számára. Most azonban meggondolta magát,  látványos fordulat következett: a Tisza Párt elnöke már kormányának egyik kulcsembereként számol Vitézyvel.

Vitézy Dávid a felkérés kapcsán világossá tette: szerinte az ország közlekedési rendszerének teljes újragondolására van szükség. Már konkrét tervei is vannak. Álláspontja szerint az uniós forrásokat haza kell hozni, mert ezek nélkül nem lehet érdemi infrastruktúra-fejlesztést végrehajtani. Különösen fontosnak tartja a vasút korszerűsítését, mert szerinte enélkül nincs valódi gazdasági fordulat. De nemcsak a sínekre koncentrálna, mindenbe beleállna: felülvizsgálná a Budapest–Belgrád vasút projektjét, az autópálya-koncesszió rendszerét, a mohácsi Duna-híd ügyét, a budapesti és vidéki vasútfejlesztéseket, valamint az országbérlet és a vármegyebérlet jövőjét is. Az autópályák koncessziós szerződéseit szintén újraértékelné.

De ki is valójában Vitézy Dávid?

Vitézy Dávid értelmiségi családban született Budapesten. Édesapja a tavaly elhunyt Vitézy László filmrendező, édesanyja, Hankiss Ágnes szociálpszichológus, aki az Európai Parlament képviselője is volt a Fidesz színeiben. Vitézy egyik féltestvére Vitézy Zsófia, Magyarország nagykövete Kolumbiában, aki Orbán Viktor anyai ági unokatestvére.

A most miniszteri posztra jelölt politikus és szakember régóta ismert szereplője a magyar közlekedéspolitikának. 2000 és 2010 között a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) munkacsoportjában dolgozott, ahol elsősorban a budapesti közösségi közlekedés reformjával foglalkozott.

Az igazi áttörés 2010-ben jött: mindössze 25 évesen nevezték ki a frissen létrehozott Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatójává. Irányítása alatt jelentős változások indultak el a fővárosi közlekedésben.

Szakmai pályája ezt követően is szorosan kapcsolódott a Fidesz-kormányokhoz. 

  • 2015-ben miniszteri biztosként dolgozott a közösségi közlekedési cégek jövőjének átalakításán, 
  • majd 2016 januárjától a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója lett. 
  • 2020 februárjában a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatójává nevezték ki. 

Karrierje miatt sokan máig a Fidesz holdudvarához sorolják, bár Vitézy saját magát következetesen szakmai szereplőként pozícionálja.

Vitézy a fővárosi közgyűlés tagjaként sokszor összecsattan a Fidesz képviselőivel, többször a Tiszával és Karácsonnyal dolgozott együtt, a Vitézy-Tisza-Karácsony trió együtt több tervezetet fogadott el egyetértésben.  


 

 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu