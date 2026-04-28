Vitézy felült a Tisza-vonatra: a Budapest-Belgrád vasúttól az autópályákig mindent átírna

Rengeteg embert meglepett Magyar Péter bejelentése: a Tisza Párt elnöke közölte, hogy közlekedési és beruházási miniszternek Vitézy Dávidot kérte fel. A döntés azért is keltett komoly visszhangot, mert a politikus még 2024 tavaszán élesen támadta Vitézyt, és nyilvánosan a „Fidesz hekkjének” nevezte.

A főpolgármester-választási kampány hajrájában, miután Szentkirályi Alexandra visszalépett, Magyar Péter úgy fogalmazott:

Vitézy Dávid a Fidesz hekkje, mindenki tudja, hogy hozzájuk tartozik.

Akkor azt is hangsúlyozta, hogy sem a Fidesz, sem a DK jelöltjét nem támogatja, utalva ezzel Vitézy Dávidra és Karácsony Gergelyre. Magyar akkor azt mondta, hogy mindkét főpolgármester-jelölt rossz választás lett volna Budapest számára. Most azonban meggondolta magát, látványos fordulat következett: a Tisza Párt elnöke már kormányának egyik kulcsembereként számol Vitézyvel.

Vitézy Dávid a felkérés kapcsán világossá tette: szerinte az ország közlekedési rendszerének teljes újragondolására van szükség. Már konkrét tervei is vannak. Álláspontja szerint az uniós forrásokat haza kell hozni, mert ezek nélkül nem lehet érdemi infrastruktúra-fejlesztést végrehajtani. Különösen fontosnak tartja a vasút korszerűsítését, mert szerinte enélkül nincs valódi gazdasági fordulat. De nemcsak a sínekre koncentrálna, mindenbe beleállna: felülvizsgálná a Budapest–Belgrád vasút projektjét, az autópálya-koncesszió rendszerét, a mohácsi Duna-híd ügyét, a budapesti és vidéki vasútfejlesztéseket, valamint az országbérlet és a vármegyebérlet jövőjét is. Az autópályák koncessziós szerződéseit szintén újraértékelné.

De ki is valójában Vitézy Dávid?

Vitézy Dávid értelmiségi családban született Budapesten. Édesapja a tavaly elhunyt Vitézy László filmrendező, édesanyja, Hankiss Ágnes szociálpszichológus, aki az Európai Parlament képviselője is volt a Fidesz színeiben. Vitézy egyik féltestvére Vitézy Zsófia, Magyarország nagykövete Kolumbiában, aki Orbán Viktor anyai ági unokatestvére.

A most miniszteri posztra jelölt politikus és szakember régóta ismert szereplője a magyar közlekedéspolitikának. 2000 és 2010 között a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) munkacsoportjában dolgozott, ahol elsősorban a budapesti közösségi közlekedés reformjával foglalkozott.