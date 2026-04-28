Vitézy felült a Tisza-vonatra: a Budapest-Belgrád vasúttól az autópályákig mindent átírna
Meglepő fordulat volt Magyar Pétertől, hogy a közlekedési és beruházási miniszternek a Podmaniczky Mozgalom vezetőjét kérte fel, akit alig egy éve még a „Fidesz hekkjének” nevezett. Vitézy Dávid szakmai pályája szorosan összefonódik a Fidesz-kormányok időszakával.
Rengeteg embert meglepett Magyar Péter bejelentése: a Tisza Párt elnöke közölte, hogy közlekedési és beruházási miniszternek Vitézy Dávidot kérte fel. A döntés azért is keltett komoly visszhangot, mert a politikus még 2024 tavaszán élesen támadta Vitézyt, és nyilvánosan a „Fidesz hekkjének” nevezte.
A főpolgármester-választási kampány hajrájában, miután Szentkirályi Alexandra visszalépett, Magyar Péter úgy fogalmazott:
Vitézy Dávid a Fidesz hekkje, mindenki tudja, hogy hozzájuk tartozik.
Akkor azt is hangsúlyozta, hogy sem a Fidesz, sem a DK jelöltjét nem támogatja, utalva ezzel Vitézy Dávidra és Karácsony Gergelyre. Magyar akkor azt mondta, hogy mindkét főpolgármester-jelölt rossz választás lett volna Budapest számára. Most azonban meggondolta magát, látványos fordulat következett: a Tisza Párt elnöke már kormányának egyik kulcsembereként számol Vitézyvel.
Vitézy Dávid a felkérés kapcsán világossá tette: szerinte az ország közlekedési rendszerének teljes újragondolására van szükség. Már konkrét tervei is vannak. Álláspontja szerint az uniós forrásokat haza kell hozni, mert ezek nélkül nem lehet érdemi infrastruktúra-fejlesztést végrehajtani. Különösen fontosnak tartja a vasút korszerűsítését, mert szerinte enélkül nincs valódi gazdasági fordulat. De nemcsak a sínekre koncentrálna, mindenbe beleállna: felülvizsgálná a Budapest–Belgrád vasút projektjét, az autópálya-koncesszió rendszerét, a mohácsi Duna-híd ügyét, a budapesti és vidéki vasútfejlesztéseket, valamint az országbérlet és a vármegyebérlet jövőjét is. Az autópályák koncessziós szerződéseit szintén újraértékelné.
De ki is valójában Vitézy Dávid?
Vitézy Dávid értelmiségi családban született Budapesten. Édesapja a tavaly elhunyt Vitézy László filmrendező, édesanyja, Hankiss Ágnes szociálpszichológus, aki az Európai Parlament képviselője is volt a Fidesz színeiben. Vitézy egyik féltestvére Vitézy Zsófia, Magyarország nagykövete Kolumbiában, aki Orbán Viktor anyai ági unokatestvére.
A most miniszteri posztra jelölt politikus és szakember régóta ismert szereplője a magyar közlekedéspolitikának. 2000 és 2010 között a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) munkacsoportjában dolgozott, ahol elsősorban a budapesti közösségi közlekedés reformjával foglalkozott.
Az igazi áttörés 2010-ben jött: mindössze 25 évesen nevezték ki a frissen létrehozott Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatójává. Irányítása alatt jelentős változások indultak el a fővárosi közlekedésben.
Szakmai pályája ezt követően is szorosan kapcsolódott a Fidesz-kormányokhoz.
- 2015-ben miniszteri biztosként dolgozott a közösségi közlekedési cégek jövőjének átalakításán,
- majd 2016 januárjától a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója lett.
- 2020 februárjában a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatójává nevezték ki.
Karrierje miatt sokan máig a Fidesz holdudvarához sorolják, bár Vitézy saját magát következetesen szakmai szereplőként pozícionálja.
Vitézy a fővárosi közgyűlés tagjaként sokszor összecsattan a Fidesz képviselőivel, többször a Tiszával és Karácsonnyal dolgozott együtt, a Vitézy-Tisza-Karácsony trió együtt több tervezetet fogadott el egyetértésben.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre