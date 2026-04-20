Érkezhet a budapesti hányótroli!

Éjszakai troli bevezetését tervezik Vitézy Dávidék. Mindezt úgy tálalják, hogy a budapestiek kérésére vezetik ezt be, de amivel ezt legitimizálják, az egy bárki által többször is kitölthető kérdőív. A helyiek szerint a nappali közlekedés is gondot okoz, főleg amióta a kerület el van lehetetlenítve a sétáló utcák és kocsma teraszok miatt. A helyiek szerint a troli a romkocsmák, vagyis a bulinegyed érdekeit szolgálják, ahogy az összes eddigi intézkedés is.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi képviselőcsoportjának vezetője

Mi szükség van a trolira?

A VII. kerületben 200 szórakozóhely van, egy fél négyzetkilométernyi helyen, a Gazdasági Versenyhivatal szerint diszkriminatív, jogellenes önkormányzati szabályozás miatt. A troli ezen a részen fog járni.

A helyiek eddig sem nagyon tudtak éjszaka pihenni, most pedig minden reményük elszállt, elkönyvelték, hogy egyetlen nyugodt éjszakájuk sem lesz.

"Önöknek az érintett területen lakók jogai semmit sem számítanak, különben fel sem merült volna ilyen elmebeteg forgalmi rend. A Kazinczy utca - Dohány utca és Wesselényi utca szakaszának lezárásával mit gondoltak, majd elpárolognak az onnan kiszorított, a diszkók által idevonzott, egész éjjel utas nélkül köröző hiénák?" - teszi fel a kérdést a közösségi oldalon egy helyi lakos.

Egy másik ember azt írja, a troli miatt még több veszekedésre számít.

"A részeg, drogos kocsmatöltelékek az úttesten szédelegnek, még több közlekedési konfliktus, elakadás, és nyomják majd a dudát, miközben nyáron meg sorra gyulladnak ki a buszok, még 2025. szeptemberben is, a kormányhivatal kevesebb, mint 50%-át találta műszakilag megfelelőnek, ezzel foglalkozzon inkább a BKK, ne a törvényellenes romkocsmanegyedet szolgálják elvtelenül azzal, hogy még többen jöhessenek inni ide, akár a Nagykörúton felszállva a trolijáratra, akár az egyes "airbnb"-kben történő alapozás után, egészen a Rottenbiller utcától" - írja.