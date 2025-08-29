RETRO RÁDIÓ

Döbbenetes hangfelvétel: pokoli zaj hallatszik fel a bulinegyedben lévő lakásba hajnali 3-kor

A VIII. kerületi H. Ágnes és a VII. kerületben élő Lóránt sem bírja tovább cérnával a folyamatosan zajló bulizást, aminek hangja állandóan felhallatszik a lakásaikba. Sokkoló hangfelvétel szemlélteti mit élnek át a bulinegyedben lévő lakásban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.29. 07:30
zaj éjszakai élet bulinegyed

Ágnes és Lóránt két különböző kerületben él, de mindketten a bulinegyednek nevezett területen, így ugyanazt a szörnyű élményt élik át. Éjjel-nappal, folyamatosan megy a mulatozás a környékükön egymásból nyíló kocsmákban, vendéglátó egységekben. Gyakorlatilag mindent elárasztottak a bulizók, nemcsak az egymást érő szórakozóhelyiségeket, hanem az utcákat is. Hogy milyen elborzasztó látvánnyal és higiéniai körülményekkel jár ez, arról többször írtunk. De a zaj még elviselhetetlenebb az ott élők számára. A látványtól el lehet különülni, ha hazaértünk, legalább nem látjuk. A zaj viszont otthon sem szűnik meg. Folyamatosan felhallatszik az ordítozás, mulatozás, zene hangja. Talán nem is gondolnánk, hogy mennyire! Most hangfelvételen keresztül számunkra is átélhetővé válhat a pokol.

bulinegyed
Bulinegyed éjszaka: a buli reggelig tart (Fotó: Metropol – Képünk illusztráció) 

Hangfelvételen a bulinegyed pokla

Lóránt több éve szenved a zaj miatt, de nemhogy javulna, egyre rosszabb a helyzet, hiszen egyre jobban szaporodnak a szórakozóhelyek, és a bulinegyed is terjeszkedik

Lóránt arról számol be, hogy egész lakóház tömbök néptelenedtek el a bulinegyed által érintett kerületekből. főleg a VI. VII. és VIII. bizonyos részein szabályos népvándorlás zajlik.

Az én háztömbömben rajtam kívül nem lakik senki, de a mellettem lévő két háztömbben sem!

A sokkoló információ azonnal érthetővé válik, ha belehallgatunk a Lóránt által készített hangfelvételbe, amit bentről, a hálószobájából készített (a kép illusztráció):

 

Jól hallható, hogy ilyen zajban nemhogy aludni, létezni sem lehet! Lóránt hajnali 3-kor rögzítette a felvételt, de hogy elkerüljük a félreértést: éjjel-nappal ez megy.

A mulatozás nappal is zajlik (Fotó: Metropol – Képünk illusztráció) 

Ágnes is ki van akadva

A VIII. kerületben élő Ágnes hasonló cipőben jár, mint Lóránt. Ágnes végső elkeseredésében a Metropolnak fakadt ki:

Azt nagyon jó lenne tudni, hogy a Kiss József utcai Zsír kocsma kint ülős részén miért ordibálhatnak úgy, hogy 1 sarokkal arrébb zeng az otthonom tőlük.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
