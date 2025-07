Puzsér mostantól még többet profitál Baranyi minidiktatúrájából, Vitézy mindehhez asszisztál

Azóta forrnak az indulatok, hogy Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere diktatórikusan lezárta a Tűzoltó utca egy szakaszát az autósforgalom elől, a lakók megkérdezése nélkül. Pedig nekik ez rengeteg kényelmetlenséget okozott. Így megbukott a kezdeményezés. Most mégis bizottsági ülésen döntött Ferencváros Puzsér teraszának éjjeli nyitva tartásáról. Sok lakó a bizottsági ülésen tiltakozott a diktatórikus döntés ellen, de tudomást sem vettek róluk. Azaz Baranyi újra beállt a "kocsmakartell" kezdeményezése mögé. A lobbihoz a Tisza párt több fővárosi képviselője is köthető, Vitézy Dávidról már nem is beszélve, aki szintén feltűnt. Mindeközben csak Puzsér jár jól.

Szepesfalvy Anna, Fidesz-KDNP, sajtótájékoztatót tart Puzsér kocsmája előtt / Fotó: Metropol

Puzsér kocsmájának terasza éjjel 1-ig lesz nyitva

A fővárosi és a ferencvárosi Fidesz-KDNP frakció 2025.07.23-án, szerdán sajtótájékoztatót tartott a IX. kerületben Puzsér kocsmája előtt a Tűzoltó utcában. A sajtótájékoztatón a lakók mély felháborodásának igyekeztek hangot adni. Rettegnek ugyanis attól, hogy az Erzsébetvárosban látott tendencia alakul ki, ahonnan a romkocsmák miatt már a lakók 15%-a elköltözött, és ez a szám tovább nő.

Nem a lakosokat szolgáló zöldítés zajlik, hanem egy üzleti kör kiszolgálása. Vitézy Dávid megjelenése a projekt körül ezt támasztja alá, aki az erzsébetvárosi romkocsmáknak is határozott támogatója. Puzsérék kocsmája, a Tisza párt és Vitézy között szoros összefonódás van. Lehet tudni, hogy Vitézy Dávid a Tisza párt fővárosi képviselői közé delegálta azokat a képviselőket, akik a kocsmalobbi kiszolgálói. Ugyanezek a képviselők Puzsér Inga nevű kocsmájának kulturális menedzsmentjében is részt vesznek. Morálisan ez elfogadhatatlan, pláne úgy, hogy a lakosokat nem kérdezik meg

- mondta el Szepesfalvy Anna a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője, aki leszögezte, hogy nem a sétáló utcák ellen vannak, csak a lakókat nem szeretnék kihagyni az egyeztetésből.

A városvezetésnek a kerületiek kérése, az utcában élők véleménye semmit nem számít. Mindenféle ellenérzés nélkül támogatták, a lakók kérésének ellenére az Inga teraszát. Közben valami nem stimmel a terasz kérelme körül. A kérelem, amit az Inga beadott, az nem az a kérelem, amit ilyen terasz kapcsán be szoktak adni. Amikor ezt szóvá tettem, a jegyzőtől az a választ kaptam, hogy az önkormányzat ügyfélbarát a kérelmezővel szemben, és ne kérdezősködjek annyit, ne legyek kíváncsi a részletekre. Majd megkapom a hivatalos dokumentációt

- avatott be minket Gyurákovics Andrea a IX. kerületi Fidesz-KDNP frakcióvezetője a Puzsérék mutyizásának részleteibe. Gyurákovics Andrea azt is elmondta, hogy a szomorú ebben az hogy az itt élőket is kihagyják a lakókat, akik elmondták az ellenérzésüket, és nem járulnak hozzá.

Az egyik lakónak Puzsér személyesen ígérte meg, hogy maximum 22:00-ig lesz nyitva a terasz. De az ülésen kiderült 23:00-ig, hétvégén még ennél is tovább lesz nyitva. Puzsér hazudott a lakóknak. A megnyitón azt mondták, hogy nem akarnak teraszt, egy közösségi teret akarnak. Ha teraszt akarnának, akkor terasz igénylés kérelmet adtak volna be, de nem azt adtak, legalábbis ezt mondták. Később kiderítettük, hogy de igenis terasz kérelmet adtak le, már akkor amikor ennek ellenkezőjét mondták. Vagyis megint hazudtak. Hogy mi lehet a háttérben? Nagyon egyszerű! Puzsér támogatta Baranyi Krisztina kampányát, és mos benyújtotta a számlát

- tette hozzá Gyurákovics Andrea, aki a terasz létesítése ellen szavazott. Puzsérék kocsmája előtt zsákutcát jelző táblák is fent vannak még, hiába nyitották meg az utcát. Ezért már több millió bírságot szabnak ki.